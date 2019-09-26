В Руане и соседних коммунах закрыли школы из-за пожара на химзаводе

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Местные власти закрыли средние школы и ясли во французском городе Руан, где горит химзавод Lubrizol, а также в соседних 12 коммунах, сообщает префектура департамента Приморская Сена.
Ранее со ссылкой на префектуру сообщалось, что школы закрыты в районе мощного пожара на предприятии Lubrizol в Руане. Lubrizol - поставщик специальных химикатов для транспортных, промышленных и потребительских рынков. Также сообщалось, что на месте работают около 130 пожарных, на данный момент информации о жертвах нет. Власти заверили, что дым от пожара опасности не представляет.
"В качестве меры предосторожности учебные заведения (школы, колледжи, лицеи) и детские ясли были закрыты", - говорится в сообщении префектуры
Данные меры коснутся учебных заведений в коммунах Руан (на правом берегу Сены), Буа-Гийом, Мон-Сен-Эньян, Иновиль, Кенкампуа, Сен-Жорж-сюр-Фонтен, Сент-Андре-сюр-Кайи, Ля-Рю-Сен-Пьер, Сен-Жермен-су-Кайи, Кайи, Боск-Герар-Сент-Адриен, Кантелё и Биорель.
При этом на сайте Руана отмечается, что в городе также будут целый день закрыты музеи. Кроме того, в коммуне Мон-Сен-Эньян целый день будет закрыт кампус Университета Руана.
Власти префектуры в качестве меры предосторожности также перекрыли движение на дорогах и улицах в районе завода. Жителям в этой зоне рекомендуется оставаться дома. Также власти запретили покидать дома престарелых.
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