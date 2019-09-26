В Руане и соседних коммунах закрыли школы из-за пожара на химзаводе

Дым от пожара на заводе Lubrizol расстилается над городом Руан, Франция. 26 сентября 2019

Дым от пожара на заводе Lubrizol расстилается над городом Руан, Франция. 26 сентября 2019

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Местные власти закрыли средние школы и ясли во французском городе Руан, где горит химзавод Lubrizol, а также в соседних 12 коммунах, сообщает префектура департамента Приморская Сена.

Ранее со ссылкой на префектуру сообщалось, что школы закрыты в районе мощного пожара на предприятии Lubrizol в Руане. Lubrizol - поставщик специальных химикатов для транспортных, промышленных и потребительских рынков. Также сообщалось, что на месте работают около 130 пожарных, на данный момент информации о жертвах нет. Власти заверили, что дым от пожара опасности не представляет.

"В качестве меры предосторожности учебные заведения (школы, колледжи, лицеи) и детские ясли были закрыты", - говорится в сообщении префектуры

Данные меры коснутся учебных заведений в коммунах Руан (на правом берегу Сены), Буа-Гийом, Мон-Сен-Эньян, Иновиль, Кенкампуа, Сен-Жорж-сюр-Фонтен, Сент-Андре-сюр-Кайи, Ля-Рю-Сен-Пьер, Сен-Жермен-су-Кайи, Кайи, Боск-Герар-Сент-Адриен, Кантелё и Биорель.

При этом на сайте Руана отмечается, что в городе также будут целый день закрыты музеи. Кроме того, в коммуне Мон-Сен-Эньян целый день будет закрыт кампус Университета Руана.