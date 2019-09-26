Росавиация установит причины возгорания на севшем в Барнауле Boeing

БАРНАУЛ, 26 сен - РИА Новости. Комиссия Росавиации проведет расследование инцидента с жесткой посадкой самолета Boeing, в результате которого за медицинской помощью обратились свыше 50 человек, сообщил журналистам директор "Авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко.
Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил жесткую посадку в Барнауле в среду вечером. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметил Минтранс. Эвакуация проходила по надувным трапам. Пострадавшие пассажиры получили травмы из-за особенностей конструкции этих трапов, сообщал Архипенко. По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, всего за медпомощью обратились 56 человек, одна пассажирка находится в больнице.
"Комиссия Росавиации будет вести расследование и устанавливать причины возгорания. Это достаточно редкая ситуация, так как самолёт уже приступил к торможению, что там случилось, пока непонятно", - сказал Архипенко.
По поручению губернатора Виктора Томенко зампредседателя правительства края Игорь Степаненко и начальник ГУ МЧС Александр Макаров проводят заседание краевой комиссии по ЧС с участием членов правительства края. В аэропорту развернуты две оперативные группы ГУ МЧС.