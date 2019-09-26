Росавиация установит причины возгорания на севшем в Барнауле Boeing

Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил жесткую посадку в Барнауле в среду вечером. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметил Минтранс. Эвакуация проходила по надувным трапам. Пострадавшие пассажиры получили травмы из-за особенностей конструкции этих трапов, сообщал Архипенко. По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, всего за медпомощью обратились 56 человек, одна пассажирка находится в больнице.