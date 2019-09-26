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РИА Новости

Аэрофлот объявил итоги заседания совета директоров компании

10:16 26.09.2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокКомпания "Аэрофлот - Российские авиалинии"
Компания Аэрофлот - Российские авиалинии
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 26 сен – ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, состоявшегося 25 сентября 2019 года под председательством Евгения Дитриха.
В соответствии с Планом работы Совета директоров на период июль 2019 — июнь 2020 были рассмотрены следующие вопросы:
О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы "Аэрофлот" по итогам первого полугодия 2019 года;
Доклад аудитора ПАО "Аэрофлот" по МСФО по результатам аудита по итогам первого полугодия 2019 года;
О реализации Долгосрочной программы развития Группы "Аэрофлот" и достижении КПЭ за II квартал 2019 года;
О системе мотивации в ПАО "Аэрофлот";
Об организации аудита реализации Долгосрочной программы развития Группы "Аэрофлот" за 2019 год.
Также Совету директоров был представлен доклад о ходе реализации Маркетинговой стратегии Группы "Аэрофлот". Перед Группой "Аэрофлот" стоят амбициозные цели по росту: к 2023 году нарастить пассажиропоток до 90-100 млн пассажиров (по итогам 2018 года пассажиропоток 55,7 млн человек). Международный транзит увеличить с 5 млн до 10-15 млн пассажиров, региональный трафик — с 7 млн до 19 млн человек. С учетом позиции Группы "Аэрофлот" на рынке и смелых амбиций по росту возникла необходимость в актуализации Маркетинговой стратегии до 2023 года. Проведена сегментация рынка, которая позволила выделить шесть уникальных сегментов и распределить приоритеты между авиакомпаниями Группы. Определено позиционирование каждой компании Группы, позволяющее обеспечить полное покрытие всех целевых рынков и клиентских сегментов. Для каждой авиакомпании и каждого макрорынка разработаны уточненные стратегии на основе общей Маркетинговой стратегии Группы. Учтены последние тенденции в медиапотреблении на ключевых рынках, лучшие практики конкурентов и понимание требований пассажиров. В результате на каждом из рынков определены целевые сегменты, маркетинговые приоритеты, коммуникационная платформа и ключевые каналы продвижения. Совет директоров принял решение утвердить актуализированную Маркетинговую стратегию Группы "Аэрофлот" до 2023 года.
При рассмотрении вопроса о мониторинге цен на авиабилеты было отмечено, что Аэрофлот имеет эффективные процессы установления и мониторинга цен на базе современной системы управления доходами, с которой работают высококвалифицированные специалисты. Для увеличения прозрачности ценовой политики в компании разработан и внедрен дополнительный механизм регулярного предоставления ценовых и производственных показателей в ФАС России.
На заседании Совета директоров одобрена сделка (совокупность взаимосвязанных сделок) по аренде (лизингу) пяти новых реактивных самолетов регионального класса Sukhoi Superjet 100. Запланированный срок поставки каждого воздушного судна (с возможностью переноса/продления срока поставки): IV квартал 2019 года. Срок аренды/лизинга: не более 144 месяцев с даты передачи воздушного судна в ПАО "Аэрофлот". Лизингодатель будет определен по результатам проводимых конкурентных закупочных процедур.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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