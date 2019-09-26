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РИА Новости

Красный крест направил в Донбасс три грузовика стройматериалов

10:06 26.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс три грузовика строительных материалов, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены строительные материалы весом 55,66 тонны", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
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