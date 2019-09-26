Американская девочка с родимым пятном на все лицо прилетела в Россию

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американская девочка с большим родимым пятном на лице Луна Феннер прилетела на лечение в Россию, сообщает телеканал " Американская девочка с большим родимым пятном на лице Луна Феннер прилетела на лечение в Россию, сообщает телеканал " Звезда ".

У девочки диагностировали меланоцитарный невус. Ребенок оказался полностью здоров, но врачи опасаются, что родимое пятно может перерасти в меланому. Американские доктора предложили сделать Луне около 80 операций стоимостью до полумиллиона долларов.

Однако когда краснодарские врачи узнали о заболевании Луны, они предложили более щадящий метод лечения.

Мать девочки Кэрол Феннер рассказала, что "доктор из Краснодара связался со мной и показал очень хорошие результаты, которые дает его процедура. Поэтому мы и решили прилететь на лечение сюда".