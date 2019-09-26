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РИА Новости

Американская девочка с родимым пятном на все лицо прилетела в Россию

10:00 26.09.2019 (обновлено: 11:44 26.09.2019)
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© REUTERS / Dmitry TurlyunКэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
© REUTERS / Dmitry Turlyun
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американская девочка с большим родимым пятном на лице Луна Феннер прилетела на лечение в Россию, сообщает телеканал "Звезда".
У девочки диагностировали меланоцитарный невус. Ребенок оказался полностью здоров, но врачи опасаются, что родимое пятно может перерасти в меланому. Американские доктора предложили сделать Луне около 80 операций стоимостью до полумиллиона долларов.
Однако когда краснодарские врачи узнали о заболевании Луны, они предложили более щадящий метод лечения.
Мать девочки Кэрол Феннер рассказала, что "доктор из Краснодара связался со мной и показал очень хорошие результаты, которые дает его процедура. Поэтому мы и решили прилететь на лечение сюда".
Как рассказали в клинике лазерной фотодинамической терапии, девочке сделают от шести до восьми операций.
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