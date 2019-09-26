В челябинском военном поселке уничтожили найденный рабочими снаряд

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен - РИА Новости. Артиллерийский снаряд нашли при проведении строительных работ в поселке Шагол в Челябинске, где расположен военный аэродром, боеприпас был вывезен на полигон и уничтожен, сообщила в четверг пресс-служба управления Росгвардии по региону.

По данным пресс-службы, 25 сентября при проведении строительных работ в поселке Шагол рабочими был обнаружен предмет, внешне схожий со снарядом. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения отряда мобильного особого назначения управления Росгвардии по Челябинской области для проведения обследования.

"Специалисты Росгвардии установили, что находкой является 122-миллиметровый артиллерийский снаряд, прошедший канал ствола. Несмотря на состояние сильной коррозии, предмет представлял опасность для местных жителей. После нескольких часов специальной подготовки к транспортировке бойцы ОМОН вывезли снаряд на полигон и уничтожили накладным зарядом", - говорится в сообщении.