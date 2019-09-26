Власти закрыли школы в районе пожара на химзаводе в Руане

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Власти закрыли школы в районе мощного пожара на предприятии Lubrizol во французском городе Руан, сообщает приморская префектура департамента Приморская Сена.
Ранее сообщалось со ссылкой на префектуру, что на предприятии Lubrizol в городе Руан на севере Франции вспыхнул пожар. Lubrizol - поставщик специальных химикатов для транспортных, промышленных и потребительских рынков.
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Префектура сообщает, что пожар начался примерно в 2.40 (3.40 мск). На месте работают около 130 пожарных, и на настоящий момент "жертв нет". Кроме того власти оцепили площадь в 500 метров вокруг завода для обеспечения безопасности граждан. Также власти уточняют, что в зоне обеспечения безопасности все улицы и дороги были закрыты для дорожного движения.
"Школы в этом периметре закрыты", - говорится в сообщении префектуры.
В свою очередь, радиостанция RTL France информирует, что школы будут закрыты все утро во всем городе.
Завод относится к категории SEVESO - это значит, что он находится под особым наблюдением властей из-за присутствия потенциально опасных сырьевых материалов.