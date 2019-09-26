Власти закрыли школы в районе пожара на химзаводе в Руане

Префектура сообщает, что пожар начался примерно в 2.40 (3.40 мск). На месте работают около 130 пожарных, и на настоящий момент "жертв нет". Кроме того власти оцепили площадь в 500 метров вокруг завода для обеспечения безопасности граждан. Также власти уточняют, что в зоне обеспечения безопасности все улицы и дороги были закрыты для дорожного движения.