Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T08:20Z
https://ria.ru/20190926/1559141830.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152710/81/1527108115_0:125:3199:1924_1036x0_80_0_0_649048c57257ef591447d2da493a91fe.jpg
РИА Новости

Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:20 26.09.2019
421
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 24 сентября украинские силовики три раза обстреляли территорию ЛНР. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
25 сентября, 15:04РИА Новости
Силовики усилили интенсивность обстрелов ДНР, заявили в республике
"За 25 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Донецкий, Лозовое и Калиново.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
020023
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Служебный автомобиль МЧС ДНР в Донецке
В ДНР эвакуируют жителей пригорода Донецка из-за пожара на заводе
РИА
Новости
Разрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области
Силовики 22 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Автокортеж ОБСЕ
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Азербайджан и Армению
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Лента
новостей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал вопрос о миротворцах в Донбассе
Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс
Боец народной милиции ДНР
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
У здания, подвергшегося пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
В ДНР с начала конфликта произошло более 900 пожаров из-за обстрелов
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника силовиков в Донбассе
Украинский военный
В ЛНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
Компьютерная игра
Исследование выяснило, сколько российские геймеры тратят на игры
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Красный крест направил в Донбасс три грузовика стройматериалов
Военнослужащие армии Украины
Силовики подорвались при установке мин в Донбассе, заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму
05:33Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
Лента новостейМолния