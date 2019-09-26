В Казахстане одобрили поправки в соглашение с Россией о пересечении границы

НУР-СУЛТАН, 26 сен - РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий республики и РФ от 3 октября 2006 года, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее данный законопроект был рассмотрен и одобрен депутатами мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана. Протокол был подписан в казахстанском Петропавловске 9 ноября 2018 года.

В соответствии с действующим с 2006 года соглашением, гражданам Казахстана при пересечении границы необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также выписку из книги учета регистрации граждан. Между тем книга учета регистрации граждан в Казахстане отменена с 2011 года.

"В связи с изменениями во внутреннем законодательстве Казахстана, связанными с отменой книги регистрации граждан, так называемой "домовой книги" и введением адресной справки, возникла необходимость внесения изменения в упомянутое соглашение посредством принятия соответствующего протокола", - сказал заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков, выступая перед сенаторами.