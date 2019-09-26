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РИА Новости

"Цифровая образовательная среда" получит более 44 миллиардов рублей

05:38 26.09.2019
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© Fotolia / Christian SchwierУчащиеся работают за компьютерами
Учащиеся работают за компьютерами
© Fotolia / Christian Schwier
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 44 миллиардов рублей составит объем финансирования федерального проекта "Цифровая образовательная среда" в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.
Согласно документу, в 2020 году на проект планируется выделить 16,3 миллиарда рублей, в 2021 году - 16 миллиардов рублей, в 2022 году - 12 миллиардов рублей.
Еще более 7 миллиардов до 2022 года планируется выделить на федеральный проект "Учитель будущего".
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