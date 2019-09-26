Корабль ТОФ "Смерч" под конец заводских испытаний провел пуски ракет

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен - РИА Новости. Модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" Тихоокеанского флота на завершающем этапе заводских ходовых испытаний в Японском море провел серию ракетных и артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, сообщает пресс-служба ТОФ.

"В ходе учений по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника экипаж корабля выполнил пуск двух ракет нового зенитного ракетного комплекса самообороны "Оса-МА". Ракеты успешно поразили сбрасываемые парашютные мишени. Также огонь зенитными ракетами велся по цели, имитирующей надводный корабль условного противника", - говорится в сообщении.

"Смерч" также провел артиллерийские стрельбы по воздушной и морской целям из новой артустановки АК-176МА и 30-миллиметровой шестиствольной автоматической артиллерийской установки АК-630.