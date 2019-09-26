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РИА Новости

Корабль ТОФ "Смерч" под конец заводских испытаний провел пуски ракет

05:18 26.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПограничный сторожевой корабль "Смерч"
Пограничный сторожевой корабль Смерч
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Пограничный сторожевой корабль "Смерч". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен - РИА Новости. Модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" Тихоокеанского флота на завершающем этапе заводских ходовых испытаний в Японском море провел серию ракетных и артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, сообщает пресс-служба ТОФ.
"В ходе учений по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника экипаж корабля выполнил пуск двух ракет нового зенитного ракетного комплекса самообороны "Оса-МА". Ракеты успешно поразили сбрасываемые парашютные мишени. Также огонь зенитными ракетами велся по цели, имитирующей надводный корабль условного противника", - говорится в сообщении.
"Смерч" также провел артиллерийские стрельбы по воздушной и морской целям из новой артустановки АК-176МА и 30-миллиметровой шестиствольной автоматической артиллерийской установки АК-630.
В этом году на базе АО "Северо-Восточный ремонтный центр" завершен ремонт с модернизацией малого ракетного корабля "Смерч". МРК перевооружен с ракетного комплекса "Малахит" на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран". Заменено на более совершенное артиллерийское вооружение корабля.
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