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РИА Новости

Рособрнадзор может получить почти семь миллиардов рублей до 2022 года

04:21 26.09.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРуководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Рособрнадзор может получить почти 7 миллиардов рублей в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.
Согласно документу, ведомство получит в 2020 году более 2,44 миллиарда рублей, в 2021 году - более 2,21 миллиарда рублей, в 2022 году - более 2,23 миллиарда рублей.
Уточняется, что в 2020 году основная часть средств - более 2 миллиардов - будет выделена на образование, почти 4 миллиона рублей будут даны Рособрнадзору на международное сотрудничество, более 322 миллионов - на общегосударственные вопросы.
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