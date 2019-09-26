Рособрнадзор может получить почти семь миллиардов рублей до 2022 года

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Рособрнадзор может получить почти 7 миллиардов рублей в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.
Согласно документу, ведомство получит в 2020 году более 2,44 миллиарда рублей, в 2021 году - более 2,21 миллиарда рублей, в 2022 году - более 2,23 миллиарда рублей.
Уточняется, что в 2020 году основная часть средств - более 2 миллиардов - будет выделена на образование, почти 4 миллиона рублей будут даны Рособрнадзору на международное сотрудничество, более 322 миллионов - на общегосударственные вопросы.