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РИА Новости

Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров

04:05 26.09.2019
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© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Площадь пожаров в России, которые активно тушат, возросла за минувшие сутки с 93 до 260 гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили 13 лесных пожаров на площади 93 гектаров.
"На 0.00 мск 26 сентября на территории РФ действовало 10 лесных пожаров на площади 260 гектар, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, самые крупные пожары - в Красноярском крае, там горят 256 гектаров. При этом в Томской области горят три гектара леса, а в Алтае - один гектар.
Ликвидация лесных пожаров
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