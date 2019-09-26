Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Площадь пожаров в России, которые активно тушат, возросла за минувшие сутки с 93 до 260 гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили 13 лесных пожаров на площади 93 гектаров.

"На 0.00 мск 26 сентября на территории РФ действовало 10 лесных пожаров на площади 260 гектар, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.