Более 54 миллиардов рублей выделят на проект "Экспорт образования"

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 54 миллиардов рублей составит объем финансирования федерального проекта "Экспорт образования" в рамках госпрограммы "Научной технологическое развитие РФ" в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

Согласно документу, в 2020 году на проект планируется выделить 14,5 миллиарда рублей, в 2021 году - 20,3 миллиарда рублей, и еще 20,3 миллиарда рублей - в 2022 году.