Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T03:00Z
https://ria.ru/20190926/1559139127.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155753/18/1557531829_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_c1de3c2c79148568407c40247a4cd5c8.jpg
РИА Новости

Более 54 миллиардов рублей выделят на проект "Экспорт образования"

03:00 26.09.2019
155
© Фото : пресс-служба Воронежской областной ДумыОбщеобразовательная школа в Воронеже
Общеобразовательная школа в Воронеже
© Фото : пресс-служба Воронежской областной Думы
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 54 миллиардов рублей составит объем финансирования федерального проекта "Экспорт образования" в рамках госпрограммы "Научной технологическое развитие РФ" в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.
Согласно документу, в 2020 году на проект планируется выделить 14,5 миллиарда рублей, в 2021 году - 20,3 миллиарда рублей, и еще 20,3 миллиарда рублей - в 2022 году.
Также более 3 миллиардов будут выделены на проект "Новые возможности для каждого".
310131
Обсудить 0
НацпроектыРоссияОбразование - ОбществоЭкономика
Рекомендуем
Гудзонов залив с борта МКС
Модуль "Наука" зимой отправят на Байконур для запуска к МКС
РИА
Новости
Молодой человек работает за компьютером
Бюджет "Информационного общества" может составить 820 миллиардов рублей
Вид на планету Земля из космоса
На орбиту запустят два российских интеллектуальных спутника "Танюша"
Встреча глав МИД России и Сирии
В Нью-Йорке Лавров проведет встречу с главой МИД Сирии
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ
Свыше 12 миллиардов рублей выделят на проведение выборов в Госдуму
Билборд с обращением к Илону Маску в американском городе Хоторн, Калифорния
Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро опубликовал ролик, где он гуляет по Красной площади
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что у США в Венесуэле "все под контролем"
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади
Глава МИД Иордании дал оценку предстоящему визиту короля страны в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым
Автомобили полиции Чехии
В чешском Либереце нашли неразорвавшуюся бомбу, полиция проводит эвакуацию
Участники акции в поддержку независимости Каталонии в Мадриде
Задержанные сторонники независимости Каталонии отвергли подготовку терактов
Исполняющий обязанности главы МВФ Дэвид Липтон
Аргентинскую финансовую программу придется отложить, заявил и.о. главы МВФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57Россияне в холода стали тратить больше денег на онлайн-развлечения
04:54Большинство россиян хотят больше путешествовать при "четырехдневке"
04:49США введут новые санкции против Китая за транспортировку иранской нефти
04:48Власти Кубани изменили сроки распоряжения материнским капиталом
04:45В ОАЭ попросили экипаж МКС "позаботиться" об эмиратском космонавте
04:42Лавров обсудил на встрече с главой МИД Израиля отношения стран
04:38Лавров проводит встречу с генсеком ООН Гутеррешем
04:37Пострадавшие от паводка в ЕАО начали получать компенсации
04:34Минобрнауки может получить более 1,8 триллиона рублей до 2022 года
04:33Абэ попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании в регионе
04:30Спасатели провели заливку пеной горящей в Сахалинской области плавбазы
04:28В Венесуэле обнаружили тело экс-губернатора в сожженной машине
04:21Рособрнадзор может получить почти семь миллиардов рублей до 2022 года
04:16Из-за наступления Хафтара погибли три тысячи человек, заявил Саррадж в ООН
04:13Премьер Ливии Саррадж заявил, что отвергает переговоры с Хафтаром
04:10Лавров обсудит с главой Сербии Вучичем отношения двух стран и Балканы
04:09Саррадж обвинил ряд стран во вмешательстве в дела Ливии
04:06Минпросвещения может получить более 470 миллиардов рублей до 2022 года
04:05Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров
04:02Свыше 130 рыбаков с плавбазы "Петр Житников" доставлены во Владивосток
Лента новостейМолния