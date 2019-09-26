Кабмин обсудит возможность нескольких выплат пострадавшим в КТО

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство России в четверг рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность для военнослужащих, которые получили травму в операциях по борьбе с терроризмом, рассчитывать на единовременное пособие вне зависимости от других выплат, сообщила пресс-служба кабмина.
Данным законопроектом вносятся изменения в статью 21 ФЗ "О противодействии терроризму".
"Законопроектом предусматривается внести в Федеральный закон "О противодействии терроризму" изменение, изложив ее (статью 21 - ред.) в новой редакции, а именно, что единовременные пособия, предусмотренные указанным законом, выплачиваются независимо от других единовременных пособий, компенсаций и иных выплат, установленных законодательством", - говорится в сообщении.
Законопроект позволит выплачивать получившему военную травму при участии в мероприятиях по борьбе с терроризмом военнослужащему, являющемуся инвалидом и признанному не годным к прохождению военной службы, как в соответствии с ФЗ "О противодействии терроризму", так и с ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".
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