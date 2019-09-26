Кабмин обсудит возможность нескольких выплат пострадавшим в КТО

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство России в четверг рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность для военнослужащих, которые получили травму в операциях по борьбе с терроризмом, рассчитывать на единовременное пособие вне зависимости от других выплат, сообщила пресс-служба кабмина.

Данным законопроектом вносятся изменения в статью 21 ФЗ "О противодействии терроризму".

"Законопроектом предусматривается внести в Федеральный закон "О противодействии терроризму" изменение, изложив ее (статью 21 - ред.) в новой редакции, а именно, что единовременные пособия, предусмотренные указанным законом, выплачиваются независимо от других единовременных пособий, компенсаций и иных выплат, установленных законодательством", - говорится в сообщении.