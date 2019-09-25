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РИА Новости
Нижегородская область

Никитин открыл детский технопарк "Кванториум ГАЗ" на Горьковском автозаводе

22:30 25.09.2019 (обновлено: 22:47 25.09.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл детский технопарк "Кванториум ГАЗ" на Горьковском автозаводе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ежегодно в технопарке "Кванториум ГАЗ" смогут обучаться не менее 400 нижегородцев в возрасте от 7 до 18 лет. Преподавателями станут педагоги образовательных организаций и специалисты ГАЗа.
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"Особенность детского технопарка "Кванториума ГАЗ" в том, что рядом находится промышленный гигант - завод, где можно на конкретных кейсах доводить задумки инженерного продукта через весь цикл до конкретного изделия. Здесь будет возможность подготовить новые инженерные кадры, которые так необходимы региону", - заявил Никитин на церемонии открытия технопарка.
Глава региона отметил, что Нижегородская область активно участвует в формировании системы, позволяющей находить и раскрывать молодые таланты.
"Нижегородская область получила федеральное софинансирование по всем мероприятиям регионального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Согласно целям проекта, количество детей, вовлеченных в научно-техническое и инженерное творчество для развития наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики региона, должно увеличиться к 2024 году. Одним из мероприятий как раз и станет создание "Кванториумов". К 2024 году в регионе будут работать 14 центров технического творчества - 6 стационарных и 8 мобильных", - добавил Никитин.
По словам президента "Группы "ГАЗ" Вадима Сорокина, детский технопарк – это часть многоступенчатой программы подготовки кадров для предприятий "Группы ГАЗ".
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"Горьковский автозавод и все предприятия нашей компании крайне заинтересованы в формировании высококвалифицированного кадрового резерва. Такие кадры востребованы для работы на высокотехнологичных производствах, для выпуска автомобилей новых поколений, участия в перспективных разработках", - подчеркнул он.
Сорокин отметил, что у ГАЗа накоплен огромный опыт в подготовке инженеров будущего и рабочих нового поколения.
В торжественной церемонии открытия "Кванториума ГАЗ" приняла участие заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, которая подчеркнула, что "все, за что берется команда Глеба Никитина, Нижегородской области, тем более с таким мощным партнером, как ГАЗ, однозначно приводит к очень быстрым и высоким результатам".
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