В Подмосковье локализовали крупный пожар в гостевом доме

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Крупный пожар в гостевом доме в городском округе Домодедово Московской области удалось локализовать на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 300 квадратных метров гостевого дома на территории частного домовладения в деревне Новосъяново.
2 марта, 01:41РИА НовостиКрупные пожары в России
"В 22.14 объявлена локализация пожара на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.