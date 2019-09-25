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РИА Новости

В Подмосковье локализовали крупный пожар в гостевом доме

22:29 25.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПожарная техника
Пожарная техника
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пожарная техника. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Крупный пожар в гостевом доме в городском округе Домодедово Московской области удалось локализовать на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 300 квадратных метров гостевого дома на территории частного домовладения в деревне Новосъяново.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
Крупные пожары в России
"В 22.14 объявлена локализация пожара на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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МЧС РФМосковская областьПроисшествия
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