Лавров: начинать развивать сотрудничество нужно с переговоров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время министерской встречи "пятерки" и Ирана по СВПД в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время министерской встречи "пятерки" и Ирана по СВПД в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Чтобы воплотить в жизнь идеи развития сотрудничества между государствами, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном, нужно начинать с переговоров, Россия готова формировать консенсус вокруг необходимости начать такой разговор, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете " Чтобы воплотить в жизнь идеи развития сотрудничества между государствами, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном, нужно начинать с переговоров, Россия готова формировать консенсус вокруг необходимости начать такой разговор, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете " Коммерсант ".

По мнению министра, собрать очередной саммит, где все будет переподтверждено в очередной раз, можно, "но если не будет импульса у экспертов сесть и начать готовить почву, а это длительный процесс, то ничего не получится".

"Если мы будем рукоплескать заявлениям наших лидеров – позиции (президента США Дональда) Трампа, который говорит, что не должно быть больше войн, что США должны дружить с другими великими державами, что он хочет договориться и с Россией, и с Китаем, и с Ираном; заявлению Макрона, который высказал позицию, которую мы разделяем, но при этом просто оставаться на уровне этого удовлетворения, не делая ничего, вершить конкретные дела будет та самая бюрократия, имен которой мы не знаем. Она укоренена в системах государственной власти, прекрасно себя чувствует и, возможно, свою делает карьеру как раз на воспроизводстве клише холодной войны", - заявил Лавров.

Он отметил, что предложения Макрона тем и привлекательны, что он не навязывает каких-то схем и решений. "Он говорит: мы живем на одном геополитическом пространстве, исторически у нас было очень много общего – и плохого, и позитивного. Исторически мы – Запад и Восток Европы – делали то правильные выводы из прошедших войн, то порой неправильные. Эту череду ошибок и просчетов нужно как-то остановить. Нужно начать думать по-современному, по категориям XXI века", - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что "если мы все уважаем личность, безопасность личности, хотим создавать возможности для мирного, безопасного развития каждой личности, нужно садиться и договариваться". "Вот эту философию полностью разделяет (президент РФ Владимир) Путин. Мы готовы к тому, чтобы формировать консенсус вокруг необходимости начать такой разговор", - сказал он.

По мнению главы российского МИД, то, что в Европе "появляются лидеры калибра Макрона, - очень позитивно".

"Конечно, для того чтобы все это воплотить в жизнь, нужно сильно постараться… Кроме того, далеко не все в Европе готовы к такому разговору. Проблемы Евросоюза и НАТО, связанные с необходимостью выхода на консенсус и правилом солидарности, когда любое меньшинство может заблокировать конструктивное решение, никуда не делись", - добавил он.

Встреча президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялась 19 августа в летней резиденции французских президентов - форте Брегансон, переговоры продолжались около 3,5 часов. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президенты сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня, обсудили, в частности, ситуацию на Украине.