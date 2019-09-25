Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T20:49Z
https://ria.ru/20190925/1559132403.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК завел дело на мужчину, напавшего с баллончиком на полицейских в Москве

20:49 25.09.2019
273
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как пьяный мужчина напал на полицейских с газовым баллончиком на Ленинском проспекте в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Следственными органами ... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти)", - сказала Иванова.
По данным следствия, пьяный мужчина на лестничной клетке жилого дома распылил неустановленное вещество в лицо сотрудникам полиции, из-за чего те получили химические ожоги глаз.
В прес-службе столичного главка МВД уточнили, что мужчину уже доставили в отделение полиции.
Ранее пресс-служба столичного главка полиции сообщила РИА Новости, что мужчина распылил в полицейских газовый баллончик на Ленинском проспекте в Москве.
Водометный автомобиль Шторм в Москве
21 августа, 12:26РИА Новости
В Волгограде мужчина с двумя ножами напал на полицейских
911033
Обсудить 0
Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский и Трамп начали двустороннюю встречу на полях Генассамблеи ООН
РИА
Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала стенограмму разговора Зеленского и Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В Госдуме призвали Зеленского прекратить распространять мифы про Крым
Поезд в московском метрополитене
Московский метрополитен опроверг сообщения о возгорании в поезде
Лента
новостей
Члены Совета Безопасности ООН
Китай обвинил США в использовании двойных стандартов в борьбе с терроризмом
Хиллари Клинтон
Клинтон обвинила Трампа в предательстве США
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых
В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей
Автомобиль Инженерно-саперного отдела ГУ МВД по Москве
В Подмосковье силовики изъяли найденную у нефтепровода взрывчатку
Жёсткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Барнаульские власти оценили действия служб при ЧП с жесткой посадкой Boeing
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
В Госдуме оценили идею Минюста о праве приставов взламывать квартиры
Робот Федор в спускаемом аппарате космического корабля Союз МС-14 после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации Энергия
Разработчик рассказал о стоимости робота "Федора"
Президент РФ Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. 18 августа 2018
Экс-главе МИД Австрии подарили фотографию с Путиным
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси перед выступлением в Капитолии в Вашингтоне. 24 сентября 2019
В конгрессе прокомментировали стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
00:48Кабмин обсудит проект, уточняющий безнадежные к взысканию в бюджет платежи
00:42Кабмин обсудит увеличение финансирования на соцразвитие центров роста в ДФО
Лента новостейМолния