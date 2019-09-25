СК завел дело на мужчину, напавшего с баллончиком на полицейских в Москве

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как пьяный мужчина напал на полицейских с газовым баллончиком на Ленинском проспекте в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти)", - сказала Иванова.

По данным следствия, пьяный мужчина на лестничной клетке жилого дома распылил неустановленное вещество в лицо сотрудникам полиции, из-за чего те получили химические ожоги глаз.

В прес-службе столичного главка МВД уточнили, что мужчину уже доставили в отделение полиции.