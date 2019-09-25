Косачев назвал позицию НАТО по безопасности в Европе деструктивной

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. НАТО является единственным разделителем Европы и ее безопасности, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"НАТО после завершения холодной войны осталось единственным разделителем Европы и ее безопасности. Это основополагающее явление в сфере европейской безопасности. Делитель и барьер", - сказал сенатор.

По его словам, отсюда все остальные выводы и умозаключения. "Они вполне предсказуемы, они неинтересны и они деструктивны", - заключил Косачев.

Представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила РИА Новости ранее в среду, что альянс получил письмо от РФ по введению моратория на размещение РСМД, однако не считает такое предложение заслуживающим доверия из-за российской системы SSC-8. В Москве утверждают, что ракета имеет радиус действия менее 500 километров. ДРСМД прекратил действие в начале августа.

Ранее министерство обороны РФ заявило, что "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", а также "не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".