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РИА Новости

Косачев назвал позицию НАТО по безопасности в Европе деструктивной

20:12 25.09.2019 (обновлено: 20:49 25.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. НАТО является единственным разделителем Европы и ее безопасности, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"НАТО после завершения холодной войны осталось единственным разделителем Европы и ее безопасности. Это основополагающее явление в сфере европейской безопасности. Делитель и барьер", - сказал сенатор.
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По его словам, отсюда все остальные выводы и умозаключения. "Они вполне предсказуемы, они неинтересны и они деструктивны", - заключил Косачев.
Представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила РИА Новости ранее в среду, что альянс получил письмо от РФ по введению моратория на размещение РСМД, однако не считает такое предложение заслуживающим доверия из-за российской системы SSC-8. В Москве утверждают, что ракета имеет радиус действия менее 500 километров. ДРСМД прекратил действие в начале августа.
Ранее министерство обороны РФ заявило, что "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", а также "не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".
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Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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