В Ульяновской области открыли новое производство игрушек

"Запуск данного производства – важный шаг в развитии территории опережающего развития "Димитровград". Общий объем вложений в проект составит более 200 миллионов рублей. Сейчас на предприятии работает около 40 человек, до конца года сотрудников будет уже более ста, всего же компания планирует создать около 300 новых рабочих мест для жителей Димитровграда. Для нас важна также суть проекта: производство игрушек для детей – яркая, позитивная тема. Кроме того, радует, что наши партнеры – белорусская компания, то есть это еще и вклад в развитие отношений между нашими странами", - приводит пресс-служба слова главы региона Сергея Морозова.