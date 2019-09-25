В Ульяновской области открыли новое производство игрушек

УЛЬЯНОВСК, 25 сен – РИА Новости. В Димитровграде Ульяновской области запущена первая очередь нового производства игрушек белорусской компании "Полесье", сообщает пресс-служба правительства региона.
Соглашение о создании производства было подписано в феврале 2019 года на инвестфоруме в Сочи, а в июне ООО "Полесье ДГ" получило статус резидента ТОСЭР "Димитровград".
"Запуск данного производства – важный шаг в развитии территории опережающего развития "Димитровград". Общий объем вложений в проект составит более 200 миллионов рублей. Сейчас на предприятии работает около 40 человек, до конца года сотрудников будет уже более ста, всего же компания планирует создать около 300 новых рабочих мест для жителей Димитровграда. Для нас важна также суть проекта: производство игрушек для детей – яркая, позитивная тема. Кроме того, радует, что наши партнеры – белорусская компания, то есть это еще и вклад в развитие отношений между нашими странами", - приводит пресс-служба слова главы региона Сергея Морозова.
Новое предприятие построено в димитровградском индустриальном парке "Мастер". На участке площадью шесть тысяч квадратных метров размещены производственный цех, цех сборки и два склада для полуфабрикатов и готовой продукции. В 2020 году инвестор планирует реализовать вторую очередь проекта: расширить занимаемую площадь еще на 28 тысяч квадратных метров и установить 27 термопластавтоматов.
"Важным аргументом в пользу Ульяновской области при выборе места для производства стало хорошее географическое положение региона, мощная инфраструктура, серьезный транспортный узел. К тому же в Димитровграде есть высококвалифицированные кадры по части литья пластмассы. Сейчас продукция находится в стадии сертификации - планируем получить сертификат в течение месяца. Что касается объемов производства, каждый день мы должны выпускать грузовик продукции. Игрушки будут отправляться во все регионы России и в Казахстан", – цитирует пресс-служба коммерческого директора СООО "ПП Полесье" Владимира Киваку.