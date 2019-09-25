В ЕР оценили идею о запрете лотереи грин-карт в России

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Идея о запрете в России лотереи на получение американских грин-карт - незеркальная мера, ответом на действия США может быть перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в Москву, считает первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил РИА Новости, что обратится в МИД РФ, чтобы обсудить идею запрета лотереи на получение грин-карт в качестве ответа на невыдачу американских виз делегатам на ГА ООН.

"Это эмоциональная, но абсолютно не равновесная мера. Действия США были вмешательством во внутренние дела РФ. Это компетенция только России - как формировать список делегации. Это и вмешательство в дела ООН", - цитирует Шхагошева его пресс-служба.

Он также заметил, что новостной агрегатор Яндекса выдает идею отдельного депутата как решение Госдумы. "У меня вновь вопрос к "Яндексу", который выдает это как решение Государственной думы. Это абсолютно преждевременно", - сказал парламентарий.

При этом, по словам Шхагошева, одной из возможных ответных мер в отношении США мог бы стать перенос штаб-квартиры ООН. Шхагошев полагает, что перенести штаб-квартиру ООН можно было бы в Москву.

"С учетом реального положения, которое РФ занимает в международной политике, ее авторитета на мировой арене, ее честной позиции, с которой она выступает на всех площадках, это могла бы быть и Москва", - считает он.

Отвечая на вопрос о реалистичности такого решения, депутат указал, что "всегда что-то происходит в первый раз".

"Да, ООН с 1951 года размещена в Нью-Йорке, но уже на протяжении двух десятков лет говорится о серьезных проблемах, которые испытывает организация", - заключил Шхагошев.