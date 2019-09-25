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РИА Новости

В ЕР оценили идею о запрете лотереи грин-карт в России

19:38 25.09.2019
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© Fotolia / Roman LipovskiyГрин-карта и доллары США
Грин-карта и доллары США
© Fotolia / Roman Lipovskiy
Грин-карта и доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Идея о запрете в России лотереи на получение американских грин-карт - незеркальная мера, ответом на действия США может быть перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в Москву, считает первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил РИА Новости, что обратится в МИД РФ, чтобы обсудить идею запрета лотереи на получение грин-карт в качестве ответа на невыдачу американских виз делегатам на ГА ООН.
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"Это эмоциональная, но абсолютно не равновесная мера. Действия США были вмешательством во внутренние дела РФ. Это компетенция только России - как формировать список делегации. Это и вмешательство в дела ООН", - цитирует Шхагошева его пресс-служба.
Он также заметил, что новостной агрегатор Яндекса выдает идею отдельного депутата как решение Госдумы. "У меня вновь вопрос к "Яндексу", который выдает это как решение Государственной думы. Это абсолютно преждевременно", - сказал парламентарий.
При этом, по словам Шхагошева, одной из возможных ответных мер в отношении США мог бы стать перенос штаб-квартиры ООН. Шхагошев полагает, что перенести штаб-квартиру ООН можно было бы в Москву.
"С учетом реального положения, которое РФ занимает в международной политике, ее авторитета на мировой арене, ее честной позиции, с которой она выступает на всех площадках, это могла бы быть и Москва", - считает он.
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Отвечая на вопрос о реалистичности такого решения, депутат указал, что "всегда что-то происходит в первый раз".
"Да, ООН с 1951 года размещена в Нью-Йорке, но уже на протяжении двух десятков лет говорится о серьезных проблемах, которые испытывает организация", - заключил Шхагошев.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Леонид СлуцкийМария ЗахароваМИД РФГосдума РФКонстантин КосачевООНРоссияСШАПолитика
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