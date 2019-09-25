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РИА Новости

Лавров и глава МИД Венгрии обсудили реализацию двусторонних соглашений

19:22 25.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто в ходе встречи "на полях" Генассамблеи ООН договорились активизировать работу над реализацией двусторонних соглашений Москвы и Будапешта, говорится в сообщении МИД России.
"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили график политических контактов на ближайший период, перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Венгрией, в том числе в области энергетики, промышленной кооперации, социального обеспечения. Условились придать дополнительный импульс работе над двусторонними соглашениями в этих и других сферах", - отмечается в сообщении МИД.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Вчера, 06:12РИА Новости
Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
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Петер СийяртоГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФООНРоссияВенгрияВ мире
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