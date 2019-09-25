Лавров и глава МИД Венгрии обсудили реализацию двусторонних соглашений

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто в ходе встречи "на полях" Генассамблеи ООН договорились активизировать работу над реализацией двусторонних соглашений Москвы и Будапешта, говорится в сообщении МИД России.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили график политических контактов на ближайший период, перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Венгрией, в том числе в области энергетики, промышленной кооперации, социального обеспечения. Условились придать дополнительный импульс работе над двусторонними соглашениями в этих и других сферах", - отмечается в сообщении МИД.