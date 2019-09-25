В Омске ликвидировали пожар в медицинском колледже

НОВОСИБИРСК, 25 сен - РИА Новости. Пожар в здании медицинского колледжа в Омске ликвидирован, сообщает ГУМЧС по региону.
Как ранее сообщалось, что вечером в среду загорелась кровля актового зала медицинского колледжа на площади 50 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 42 человека. Пожар был локализован в 19.46 (16.46 мск).
"Пожар ликвидирован в 21.09 (18.09 мск). К тушению пожара от МЧС России привлекались шесть человек и 22 единицы техники, работало два звена газодымозащитной службы", - говорится в сообщении.