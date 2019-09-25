Роухани заявил, что ЕС не способен выполнить обязательства перед Ираном

"В соответствии с СВПД и из уважения к резолюции Совета Безопасности ООН мы дали Европе возможность выполнить их 11 обязательств, призванных компенсировать выход США (из соглашения). Однако, к сожалению, мы слышали только прекрасные слова, не видя каких-либо эффективных шагов. Сейчас стало очевидно всем, что США повернулись спиной к своим обязательствам, и ЕС не способен и не может выполнить свои обязательства", - сказал Роухани.