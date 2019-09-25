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РИА Новости

Роухани заявил, что ЕС не способен выполнить обязательства перед Ираном

18:49 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани
 Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ООН, 25 сен – РИА Новости. Евросоюз не способен выполнить свои обязательства перед Ираном и возместить ущерб от выхода США из ядерной сделки, заявил, выступая на 74-й сессии ГА ООН, президент Ирана Хасан Роухани.
"В соответствии с СВПД и из уважения к резолюции Совета Безопасности ООН мы дали Европе возможность выполнить их 11 обязательств, призванных компенсировать выход США (из соглашения). Однако, к сожалению, мы слышали только прекрасные слова, не видя каких-либо эффективных шагов. Сейчас стало очевидно всем, что США повернулись спиной к своим обязательствам, и ЕС не способен и не может выполнить свои обязательства", - сказал Роухани.
Он подчеркнул, что "Иран продолжает выполнять свои обязательства" в рамках СВПД.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиГенеральная Ассамблея ООНЕвросоюзИранСШАВ мире
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