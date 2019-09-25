Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T18:47Z
https://ria.ru/20190925/1559127789.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155911/82/1559118281_0:0:3260:1835_1036x0_80_0_0_294675f860eecba190acb854abaef4d9.jpg
РИА Новости

Лавров встретился с венгерским коллегой на полях ГА ООН

18:47 25.09.2019
190
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время министерской встречи "пятерки" и Ирана по СВПД в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время министерской встречи пятерки и Ирана по СВПД в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто в среду проводят встречу на полях 74-сессии Генассамблеи ООН.
Делегация Венгрии пришла к российской переговорной комнате чуть раньше назначенного времени. Лавров, до этого принимавший участие в заседании Совета Безопасности ООН, вышел из зала к главе МИД Венгрии, ожидавшем его в коридоре.
"Мой дорогой друг!", - с радостью приветствовал российского министра Сийярто на чистом русском языке, протягивая ему руку.
"Здорова!" - с улыбкой ответил Лавров и пригласил коллегу в переговорную, где встреча продолжилась в закрытом для СМИ формате.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Вчера, 16:49РИА Новости
Лавров заявил, что кратко обсудил с Зеленским урегулирование на Донбассе
700000
Обсудить 0
МИД ВенгрииПетер СийяртоГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФООНРоссияВенгрияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп призвал к смене власти в Венесуэле
РИА
Новости
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани заявил, что ЕС не способен выполнить обязательства перед Ираном
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани пригласил страны региона войти в коалицию по Персидскому заливу
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани с трибуны ООН обвинил США в "экономическом терроризме"
Лента
новостей
Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
Иран не доверяет предложениям США начать переговоры, заявил Роухани
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
У ОАЭ появился первый космонавт
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран не потерпит провокационных вторжений иностранных сил, заявил Роухани
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский пригласил румынских инвесторов на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский пригласил Норвегию к сотрудничеству в энергетической сфере
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
Встреча Лаврова и Помпео начнется с темы невыдачи виз российским делегатам
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на 74 сессии Генассамблеи ООН
Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совбеза ООН
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран отказался вести переговоры с США в условиях санкций
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В Совфеде прокомментировали обвинения Зеленского в адрес России на ГА ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Лента новостейМолния