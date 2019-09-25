Лавров встретился с венгерским коллегой на полях ГА ООН

ООН, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто в среду проводят встречу на полях 74-сессии Генассамблеи ООН.
Делегация Венгрии пришла к российской переговорной комнате чуть раньше назначенного времени. Лавров, до этого принимавший участие в заседании Совета Безопасности ООН, вышел из зала к главе МИД Венгрии, ожидавшем его в коридоре.
"Мой дорогой друг!", - с радостью приветствовал российского министра Сийярто на чистом русском языке, протягивая ему руку.
"Здорова!" - с улыбкой ответил Лавров и пригласил коллегу в переговорную, где встреча продолжилась в закрытом для СМИ формате.