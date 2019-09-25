В Подмосковье нашли живым пропавшего школьника из Тамбовской области

ВОРОНЕЖ, 25 сен - РИА Новости. Школьник из Тамбовской области, который пропал без вести после того, как через сервис BlaBlaCar нашел попутный автомобиль и отправился к отцу в Подмосковье, найден живым, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

По данным СК, 28 августа этого года школьник нашел на BlaBlaCar попутный автомобиль, водитель которого довез его до станции метро "Боровское шоссе" в Москве. Восьмого сентября юношу видели в храме поселка Любимовка Пушкинского района Московской области и с тех пор его местонахождение не было известно.

Ранее подросток, как отмечало следствие, несколько раз самовольно покидал место жительства и попутным транспортом уезжал к отцу в Московскую область, откуда сотрудники правоохранительных органов возвращали его матери. Однако в последний раз мальчик к отцу не пришел. По факту безвестного исчезновения подростка, проживающего вместе с мамой в Мордовском районе Тамбовской области, было возбуждено дело об убийстве.

"Сегодня (подросток) найден живым и здоровым в Раменском районе Московской области по месту жительства родного отца", - говорится в сообщении.