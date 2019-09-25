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РИА Новости

Микрофинансовая компания в Твери заплатит штраф за угрозы должнику

18:43 25.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОбъявление "Быстрый займ"
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
ВОРОНЕЖ, 25 сен - РИА Новости. Тверской областной суд оставил в силе решение оштрафовать микрофинансовую организацию за коллекторские методы вымогания денег у должника, сообщает в среду суд.
Ранее Заволжский районный суд Твери оштрафовал микрокредитную компанию "Лига денег" за коллекторские методы в отношении должника.
"Из материалов второго дела следует, что представители ООО докучали заемщику телефонными звонками с напоминаниями о возврате просроченной задолженности, в ходе переговоров нецензурно выражались, допускали оскорбления, вводили должника в заблуждение относительно правовой природы и размера просроченной задолженности, высказывали прямые угрозы причинения вреда здоровью его несовершеннолетнего ребенка и супруги", - говорится в сообщении.
Постановления суда первой инстанции были обжалованы.
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"Решениями Тверского областного суда оставлены без изменения постановления Заволжского районного суда Твери ... в отношении ООО МК "Лига денег", подвергнутому административному наказанию в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей (по каждому из двух дел)", - информирует облсуд.
По данным издания Tverigrad, 4 апреля этого года мужчина просрочил платеж по договору потребительского микрозайма с ООО МКК "Лига денег", после чего ему стали звонить неизвестные и требовать 3 тысячи рублей, хотя долг составлял 1,2 тысячи рублей. По словам должника, ему угрожали изнасилованием жены, а также тем, что отрубят 5-летнему сыну лопатой ногу по колено. На следующий день, когда хозяин квартиры был на работе, в дверь постучал мужчина. Жена должника приоткрыла дверь, после чего мужчина вломился в квартиру и с угрозами и оскорблениями потребовал возврата долга.
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СК возбудил уголовное дело о незаконном проникновении в жилище с применением насилия и вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Был задержан подозреваемый - 27-летний сотрудник микрокредитной компании. По информации следствия, мужчина, находясь у квартиры должника, толкнул хозяйку и незаконно проник в помещение. СК предъявил ему обвинение, а суд заключил под стражу.
СК 16 апреля объявил о задержании директора тверского филиала микрофинансовой организации ООО МКК "Лига денег". На следующий день суд заключил его под стражу. Директору филиала было предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Как информировал СК, 15 января между жителем Твери и ООО МКК "Лига денег" был заключен договор потребительского микрозайма. После того, как заемщик просрочил еженедельный платеж в начале апреля, персональный менеджер микрофинансовой организации совместно с другим лицом стали звонить с угрозами ему и членам его семьи, требуя 3 тысяч рублей вместо 1 тысячи 390 рублей еженедельного платежа.
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