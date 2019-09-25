Микрофинансовая компания в Твери заплатит штраф за угрозы должнику

ВОРОНЕЖ, 25 сен - РИА Новости. Тверской областной суд оставил в силе решение оштрафовать микрофинансовую организацию за коллекторские методы вымогания денег у должника, сообщает в среду суд.

Ранее Заволжский районный суд Твери оштрафовал микрокредитную компанию "Лига денег" за коллекторские методы в отношении должника.

"Из материалов второго дела следует, что представители ООО докучали заемщику телефонными звонками с напоминаниями о возврате просроченной задолженности, в ходе переговоров нецензурно выражались, допускали оскорбления, вводили должника в заблуждение относительно правовой природы и размера просроченной задолженности, высказывали прямые угрозы причинения вреда здоровью его несовершеннолетнего ребенка и супруги", - говорится в сообщении.

Постановления суда первой инстанции были обжалованы.

"Решениями Тверского областного суда оставлены без изменения постановления Заволжского районного суда Твери ... в отношении ООО МК "Лига денег", подвергнутому административному наказанию в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей (по каждому из двух дел)", - информирует облсуд.

По данным издания Tverigrad, 4 апреля этого года мужчина просрочил платеж по договору потребительского микрозайма с ООО МКК "Лига денег", после чего ему стали звонить неизвестные и требовать 3 тысячи рублей, хотя долг составлял 1,2 тысячи рублей. По словам должника, ему угрожали изнасилованием жены, а также тем, что отрубят 5-летнему сыну лопатой ногу по колено. На следующий день, когда хозяин квартиры был на работе, в дверь постучал мужчина. Жена должника приоткрыла дверь, после чего мужчина вломился в квартиру и с угрозами и оскорблениями потребовал возврата долга.

СК возбудил уголовное дело о незаконном проникновении в жилище с применением насилия и вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Был задержан подозреваемый - 27-летний сотрудник микрокредитной компании. По информации следствия, мужчина, находясь у квартиры должника, толкнул хозяйку и незаконно проник в помещение. СК предъявил ему обвинение, а суд заключил под стражу.