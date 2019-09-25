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РИА Новости

Azur Air заявила об отсутствии пострадавших при посадке самолета в Барнауле

18:43 25.09.2019 (обновлено: 19:35 25.09.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пострадавших при возгорании стойки шасси самолета Azur air во время посадки в Барнауле нет, за медпомощью обратился один пассажир, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767-300, следовавшего из Вьетнама, в аэропорту Барнаула, воздушное судно приземлилось благополучно.
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"При посадке рейса ZF-2244 во время пробега по полосе произошло возгорание правой стойки шасси. Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце ВПП... В целях обеспечения безопасности экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, на борту находился 331 человек. "Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа Azur air все пассажиры были экстренно эвакуированы. Пострадавших нет. Один пассажир обратился за медицинской помощью", - отметила представитель компании.
Azur air совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета начала расследование инцидента.
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Boeing 767БарнаулПроисшествия
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