Azur Air заявила об отсутствии пострадавших при посадке самолета в Барнауле

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пострадавших при возгорании стойки шасси самолета Azur air во время посадки в Барнауле нет, за медпомощью обратился один пассажир, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767-300, следовавшего из Вьетнама, в аэропорту Барнаула, воздушное судно приземлилось благополучно.

"При посадке рейса ZF-2244 во время пробега по полосе произошло возгорание правой стойки шасси. Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце ВПП... В целях обеспечения безопасности экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на борту находился 331 человек. "Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа Azur air все пассажиры были экстренно эвакуированы. Пострадавших нет. Один пассажир обратился за медицинской помощью", - отметила представитель компании.