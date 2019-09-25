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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали обвинения Зеленского в адрес России на ГА ООН

18:43 25.09.2019 (обновлено: 19:03 25.09.2019)
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© REUTERS / Lucas JacksonПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Lucas Jackson
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Заявляя о России как о воюющей с Украиной стороне, президент Владимир Зеленский ухудшил позиции своей страны в формате мирного урегулирования, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Россия в центре Европы ведет войну с Украиной.
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"Это заявление навредит прежде всего Украине, поскольку Зеленский продолжает риторику Петра Порошенко", - сказал Цеков РИА Новости.
Он подчеркнул, что вместо поиска путей улучшения отношений с Россией Зеленский их лишь ухудшает.
"В центре Европы появилась страна, в которой идет гражданская война, в которой власти воюют с собственным народом. При поддержке западных партнеров здесь был организован Майдан, затем госпереворот, ведутся боевые действия", - подчеркнул он. При этом войну на Донбассе Киев мог бы завершить в любой момент, уверен он.
Цеков также подчеркнул, что подобными негативными заявлениями он будет терять доверие избирателей внутри страны, которые надеялись на налаживание отношений с Россией и прекращение войны на юго-востоке страны.
"Кроме того, возникает вопрос, о чем после таких заявлений Зеленский намерен говорить в ходе саммита "нормандской четверки", где будут обсуждаться инициативы по мирному урегулированию в Донбассе", - сказал парламентарий.
Он выразил сожаление, что те надежды, которые были связаны с приходом нового президента Украины, стали постепенно таять.
Сенатор заявил, что попытки Зеленского обвинить во всех бедах на Украине Россию - это путь в никуда.
"Это путь к окончательному развалу Украины. Очень печально, что Зеленский идет по пути Порошенко и не понимает, что война на Украине – это гражданская войны, развязанная силами прежнего украинского руководства при поддержке американцев и европейцев", - подчеркнул сенатор.
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"Зеленский должен адресовать эти обвинения себе, своей команде, а также предыдущей команде, которая развязала эту гражданскую войну. Адресовать тем, кто устроил государственный переворот на Украине, американцам и европейцам, которые организовывали майдан", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, прекращение войны на Донбассе полностью зависит от украинской власти.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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