В Совфеде прокомментировали обвинения Зеленского в адрес России на ГА ООН

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Заявляя о России как о воюющей с Украиной стороне, президент Владимир Зеленский ухудшил позиции своей страны в формате мирного урегулирования, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Россия в центре Европы ведет войну с Украиной.

"Это заявление навредит прежде всего Украине, поскольку Зеленский продолжает риторику Петра Порошенко", - сказал Цеков РИА Новости.

Он подчеркнул, что вместо поиска путей улучшения отношений с Россией Зеленский их лишь ухудшает.

"В центре Европы появилась страна, в которой идет гражданская война, в которой власти воюют с собственным народом. При поддержке западных партнеров здесь был организован Майдан, затем госпереворот, ведутся боевые действия", - подчеркнул он. При этом войну на Донбассе Киев мог бы завершить в любой момент, уверен он.

Цеков также подчеркнул, что подобными негативными заявлениями он будет терять доверие избирателей внутри страны, которые надеялись на налаживание отношений с Россией и прекращение войны на юго-востоке страны.

"Кроме того, возникает вопрос, о чем после таких заявлений Зеленский намерен говорить в ходе саммита "нормандской четверки", где будут обсуждаться инициативы по мирному урегулированию в Донбассе", - сказал парламентарий.

Он выразил сожаление, что те надежды, которые были связаны с приходом нового президента Украины, стали постепенно таять.

Сенатор заявил, что попытки Зеленского обвинить во всех бедах на Украине Россию - это путь в никуда.

"Это путь к окончательному развалу Украины. Очень печально, что Зеленский идет по пути Порошенко и не понимает, что война на Украине – это гражданская войны, развязанная силами прежнего украинского руководства при поддержке американцев и европейцев", - подчеркнул сенатор.

"Зеленский должен адресовать эти обвинения себе, своей команде, а также предыдущей команде, которая развязала эту гражданскую войну. Адресовать тем, кто устроил государственный переворот на Украине, американцам и европейцам, которые организовывали майдан", - сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, прекращение войны на Донбассе полностью зависит от украинской власти.