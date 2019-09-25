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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали обвинения Зеленского в адрес России в ООН

18:39 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пока Украина не начнет выполнять минские соглашения, гражданская война на Донбассе не остановится, обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес России на Генассамблее ООН не вернут мирное небо на Украину, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Зеленский на заседании Генассамблеи ООН обвинил Россию в агрессии в Донбассе. Также он продемонстрировал в ходе своего выступления гильзу от патрона. "Это стоит 10 долларов, к сожалению, сегодня на нашей планете это и есть стоимость человеческой жизни". Он сказал, что 12,7 мм "останавливают жизни" украинцев в Донбассе.

"Пусть он хоть мешками приносит гильзы на заседание ООН. До тех пор, пока Украина не начнет выполнять минские соглашения, гражданская война на Донбассе не остановится. Так что трагичный монолог с надрывом голоса и просьба об усилении антироссийских санкций не вернут ни мирное небо, ни гражданский покой на территорию украинского государства", - заявил Бальбек.

Он также отметил, что "локальные конфликты не исчезают с лица Земли, их начинают, как правило, политики, считающие свою точку зрения единственно правильной". "Выступление Зеленского - лишь подтверждение этой старой формулы", - добавил депутат.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 18:31РИА Новости
"Жалкая пародия": Скабеева высмеяла выступление Зеленского в ООН с пулей
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан БальбекГенеральная Ассамблея ООНГосдума РФВладимир ЗеленскийООНРоссияУкраинаВ мире
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