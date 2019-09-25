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РИА Новости

Роухани пригласил страны региона войти в коалицию по Персидскому заливу

18:35 25.09.2019 (обновлено: 18:55 25.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Роухани
 Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ООН, 25 сен - РИА Новости. Тегеран считает важным обеспечить безопасность в районе Персидского залива для перемещения энергоресурсов и свободы судоходства, предлагает странам региона коалицию, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Доктрина Ирана заключается в сохранении мира и безопасности в Персидском заливе и обеспечении свободы и безопасности судоходства в Ормузском проливе. Последние события поставили под серьезную угрозу их безопасность", - сказал Роухани, выступая на 74-й сессии ГА ООН.
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По его словам, безопасность Оманского и Персидского заливов и соединяющего их Ормузского пролива можно обеспечить вместе со странами региона, тем самым гарантировав "свободное течение нефти и других энергоресурсов".
В этой связи президент Ирана пригласил страны, на которых сказываются события в этом бассейне, в "Коалицию надежды" по обеспечению безопасности водных маршрутов.
"Цель "Коалиции надежды" - повышение стабильности и поддержание мира, прогресс и процветание всех жителей бассейна Ормузского пролива" - сказал Роухани.
По его словам, коалиция будет действовать на основании принципов взаимоуважения, равенства, диалога, уважения территориальной целостности, мирного урегулирования всех противоречий, а также на принципе "ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга".
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