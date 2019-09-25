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РИА Новости

Российские пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети

18:33 25.09.2019
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© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте" Логотип социальной сети "ВКонтакте"
Логотип социальной сети ВКонтакте
© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте"
Логотип социальной сети "ВКонтакте" . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" из ряда городов России сообщают о сбое в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
По данным Downdetector, 73% пожаловавшихся пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, жалобы 19% связаны с доставкой сообщений, у 6% возникли проблемы с входом в аккаунт.
В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Ростова-на-Дону и других городов РФ.
Иконки социальных сетей на экране смартфона
11 сентября, 14:44РИА Новости
"ВКонтакте" устранила проблемы с загрузкой изображений
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