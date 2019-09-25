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РИА Новости

Медведчук рассказал о системном экономическом кризисе на Украине

17:54 25.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что системный экономический кризис на Украине не прекратился с приходом новых властей, промышленное производство продолжает сокращаться.
"Системный кризис украинской экономики с приходом новой власти отнюдь не прекратился. Более того, все ее первые шаги не направлены на противодействие этому кризису", - приводит слова Медведчука сайт партии в среду.
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Согласно данным Госстата Украины, в августе по сравнению с июлем сезонно скорректированный индекс промышленной продукции составил 99,5%. В августе текущего года по сравнению с августом 2018 года индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект календарных дней, составил 98,4%.
"Необходимо отметить, что аналогичное снижение показателей украинская промышленность демонстрирует весь 2019 год за исключением марта, когда, как утверждает Госстат, прирост промпроизводства составил 12%", - отметил оппозиционный депутат.
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По его словам, "системность кризиса украинской промышленности подтверждает и тот факт, что он охватил практически все отрасли промышленного производства". Среди таких отраслей Медведчук называет добычу угля, нефти и газа, перерабатывающую промышленность, машиностроение.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
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Цена на газ для населения на Украине еще с 1 ноября повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги. Повышение цены на газ для населения Украины было ключевым требованием Международного валютного фонда в рамках предоставления очередного кредитного транша.
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукУкраинаВ мире
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