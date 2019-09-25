Медведчук рассказал о системном экономическом кризисе на Украине

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что системный экономический кризис на Украине не прекратился с приходом новых властей, промышленное производство продолжает сокращаться.

"Системный кризис украинской экономики с приходом новой власти отнюдь не прекратился. Более того, все ее первые шаги не направлены на противодействие этому кризису", - приводит слова Медведчука сайт партии в среду.

Согласно данным Госстата Украины, в августе по сравнению с июлем сезонно скорректированный индекс промышленной продукции составил 99,5%. В августе текущего года по сравнению с августом 2018 года индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект календарных дней, составил 98,4%.

"Необходимо отметить, что аналогичное снижение показателей украинская промышленность демонстрирует весь 2019 год за исключением марта, когда, как утверждает Госстат, прирост промпроизводства составил 12%", - отметил оппозиционный депутат.

По его словам, "системность кризиса украинской промышленности подтверждает и тот факт, что он охватил практически все отрасли промышленного производства". Среди таких отраслей Медведчук называет добычу угля, нефти и газа, перерабатывающую промышленность, машиностроение.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.