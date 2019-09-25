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РИА Новости
Республика Татарстан

В Татарстане появилось министерство цифрового развития госуправления

17:52 25.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГород Казань
Город Казань
© РИА Новости / Александр Вильф
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Город Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Министерство информатизации и связи Татарстана по предложению главы региона Рустама Минниханова в среду преобразовано в министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи.
"Парламентарии согласовали предложение президента Татарстана Рустама Минниханова о преобразовании министерства информатизации и связи РТ в министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан", - говорится в сообщении пресс-служба главы региона по итогам заседания парламента республики.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе выступления в парламенте отметил, что дальнейшее развитие экономики и социальной сферы республики зависит от эффективности системы государственного и муниципального управления, которая на современном этапе требует изменений. По его словам, сегодня в Татарстане применяется значительное количество государственных и ведомственных информационных систем в различных сферах и отраслях жизнедеятельности, уровень межведомственной интеграции которых требует развития. Для успеха реализации Стратегии-2030 необходимо опережающее внедрение цифровых технологий и платформенных решений в реальном секторе экономики, в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг.
По словам Песошина, преобразование министерства будет способствовать эффективной реализации национального проекта "Цифровая экономика", а также успешному решению задач по цифровой трансформации и выстраиванию эффективной системы государственного и муниципального управления в Татарстане.
Как пояснили в самом министерстве после преобразования, его главной задачей станет повышение качества жизни татарстанцев за счет внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг. Для этого необходимо обеспечить сквозную межведомственную цифровизацию процессов, внедрить методы "бережливого производства" и перейти к проактивному оказанию услуг.
"Задача, поставленная президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, по созданию в правительстве республики нового центра ответственности чрезвычайно важна и актуальна. Для повышения конкурентоспособности Татарстана важно, чтобы административная среда была эффективна и прозрачна - именно "цифра" дает такую возможность. Так как цифровизация носит межведомственный характер, потребуется полное погружение со стороны отраслевых министерств и муниципалитетов. Нам предстоит выполнить серьезную совместную работу на всех уровнях государственной власти", - пояснил руководитель преобразованного министерства Айрат Хайруллин.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановТатарстанКазань
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