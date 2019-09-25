В Татарстане появилось министерство цифрового развития госуправления

КАЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Министерство информатизации и связи Татарстана по предложению главы региона Рустама Минниханова в среду преобразовано в министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи.

"Парламентарии согласовали предложение президента Татарстана Рустама Минниханова о преобразовании министерства информатизации и связи РТ в министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан", - говорится в сообщении пресс-служба главы региона по итогам заседания парламента республики.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе выступления в парламенте отметил, что дальнейшее развитие экономики и социальной сферы республики зависит от эффективности системы государственного и муниципального управления, которая на современном этапе требует изменений. По его словам, сегодня в Татарстане применяется значительное количество государственных и ведомственных информационных систем в различных сферах и отраслях жизнедеятельности, уровень межведомственной интеграции которых требует развития. Для успеха реализации Стратегии-2030 необходимо опережающее внедрение цифровых технологий и платформенных решений в реальном секторе экономики, в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг.

По словам Песошина, преобразование министерства будет способствовать эффективной реализации национального проекта "Цифровая экономика", а также успешному решению задач по цифровой трансформации и выстраиванию эффективной системы государственного и муниципального управления в Татарстане.

Как пояснили в самом министерстве после преобразования, его главной задачей станет повышение качества жизни татарстанцев за счет внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг. Для этого необходимо обеспечить сквозную межведомственную цифровизацию процессов, внедрить методы "бережливого производства" и перейти к проактивному оказанию услуг.