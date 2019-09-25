В Омске локализовали пожар в медицинском колледже

НОВОСИБИРСК, 25 сен - РИА Новости. Пожар в здании медицинского колледжа в Омске локализован, сообщил РИА Новости в среду представитель ГУМЧС по региону.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что загорелась кровля медицинского колледжа на площади 50 квадратных метров, проводится эвакуация людей.

"Всего было эвакуировано 42 человека. Пожар локализован в 19.46 (16.46 мск). Горела кровля актового зала на площади 50 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.