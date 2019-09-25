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РИА Новости

В Омске локализовали пожар в медицинском колледже

17:32 25.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 25 сен - РИА Новости. Пожар в здании медицинского колледжа в Омске локализован, сообщил РИА Новости в среду представитель ГУМЧС по региону.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что загорелась кровля медицинского колледжа на площади 50 квадратных метров, проводится эвакуация людей.
"Всего было эвакуировано 42 человека. Пожар локализован в 19.46 (16.46 мск). Горела кровля актового зала на площади 50 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
На месте работают пять единиц техники, 19 человек. В колледже работали два звена газодымозащитной службы. Тушение пожара продолжается.
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