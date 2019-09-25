Во Владимирской области истязавшие двойняшек мама и бабушка пойдут под суд

ВОРОНЕЖ, 25 сен - РИА Новости. Мама и бабушка предстанут перед судом во Владимирской области по обвинению в истязании шестилетних двойняшек, сообщает в среду прокуратура региона.

"Заместителем межрайонного прокурора утверждены обвинительные заключения и направлены в суд два уголовных дела. Одно - в отношении местной жительницы П., 1993 года рождения. Второе - в отношении другой местной жительницы И., 1976 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, женщины обвиняются в истязании несовершеннолетних. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Следствием установлено, что в течение июля 2019 года П. по месту своего проживания в городе Вязники на почве личных неприязненных отношений систематически наносила побои своей несовершеннолетней дочери. Причиной служили незначительные поводы и бытовые провинности шестилетней девочки", - говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, бабушка, проживавшая с дочерью и тремя внуками, "регулярно избивала двоих детей (шестилетних мальчика и девочку)".

Обстоятельства стали известны после того, когда в очередной раз избитая матерью и бабушкой девочка с сестрой ушли из дома к своему отцу, который проживал отдельно.

"У детей (двойняшек) были обнаружены телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков и ссадин на руках, ногах, спине. Истязания сказались на их психическом и физическом здоровье, малолетние жили с постоянным ощущением неизбежности повторного насилия и незащищенности", - отмечает прокуратуры.