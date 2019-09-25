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РИА Новости

Во Владимирской области истязавшие двойняшек мама и бабушка пойдут под суд

17:00 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 сен - РИА Новости. Мама и бабушка предстанут перед судом во Владимирской области по обвинению в истязании шестилетних двойняшек, сообщает в среду прокуратура региона.
"Заместителем межрайонного прокурора утверждены обвинительные заключения и направлены в суд два уголовных дела. Одно - в отношении местной жительницы П., 1993 года рождения. Второе - в отношении другой местной жительницы И., 1976 года рождения", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, женщины обвиняются в истязании несовершеннолетних. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.
"Следствием установлено, что в течение июля 2019 года П. по месту своего проживания в городе Вязники на почве личных неприязненных отношений систематически наносила побои своей несовершеннолетней дочери. Причиной служили незначительные поводы и бытовые провинности шестилетней девочки", - говорится в сообщении.
Как отмечает прокуратура, бабушка, проживавшая с дочерью и тремя внуками, "регулярно избивала двоих детей (шестилетних мальчика и девочку)".
Обстоятельства стали известны после того, когда в очередной раз избитая матерью и бабушкой девочка с сестрой ушли из дома к своему отцу, который проживал отдельно.
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"У детей (двойняшек) были обнаружены телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков и ссадин на руках, ногах, спине. Истязания сказались на их психическом и физическом здоровье, малолетние жили с постоянным ощущением неизбежности повторного насилия и незащищенности", - отмечает прокуратуры.
Уголовные дела будут рассмотрены Вязниковским городским судом.
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