Зеленский рассказал, каким должен быть сильный лидер

"Не думайте, что война далеко. Методы ее ведения, технологии и вооружения привели к тому, что наша планета уже не так велика. Сегодня времени, которое я потратил на последний абзац, достаточно, чтобы разрушить Землю. На каждого лидера ложится ответственность за судьбу всего мира", - добавил президент Украины.