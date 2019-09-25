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РИА Новости

Зеленский рассказал, каким должен быть сильный лидер

16:56 25.09.2019
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© REUTERS / Lucas JacksonПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Lucas Jackson
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН заявил, что сильный лидер не отправит тысячи солдат на верную смерть.
"Сильный лидер не тот, кто, не моргнув глазом, отправляет тысячи солдат на верную смерть. Сильный лидер тот, кто бережет жизнь каждого человека", - заявил Зеленский.
По его словам, любая война сегодня на планете, независимо от числа жертв, - самая большая угроза всей цивилизации.
"Не думайте, что война далеко. Методы ее ведения, технологии и вооружения привели к тому, что наша планета уже не так велика. Сегодня времени, которое я потратил на последний абзац, достаточно, чтобы разрушить Землю. На каждого лидера ложится ответственность за судьбу всего мира", - добавил президент Украины.
Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась во вторник и продлится до 30 сентября. По данным офиса украинского президента, глава государства проведет ряд встреч, в том числе с лидером США Дональдом Трампом 25 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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