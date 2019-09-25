Путин поручил Медведеву рассмотреть вопрос о рентабельности предприятий ВПК

"Мы на комиссии по ВПК говорили о рентабельности предприятий ВПК. Нужно к этому вернуться. Дмитрий Анатольевич, я вас прошу тоже, потому что без решения этого вопроса мы постоянно будем генерить проблемы, связанные с задолженностью предприятий", - сказал Путин на совещании с членами правительства в Кремле.