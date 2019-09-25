Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T18:48Z
https://ria.ru/20190925/1559120242.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155911/87/1559118758_0:0:2911:1637_1036x0_80_0_0_03d7cef2f3f5d29528948cd4703ef13c.jpg
РИА Новости

Путин поручил Медведеву рассмотреть вопрос о рентабельности предприятий ВПК

16:55 25.09.2019 (обновлено: 18:48 25.09.2019)
600
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву рассмотреть вопрос о рентабельности предприятий ВПК.
"Мы на комиссии по ВПК говорили о рентабельности предприятий ВПК. Нужно к этому вернуться. Дмитрий Анатольевич, я вас прошу тоже, потому что без решения этого вопроса мы постоянно будем генерить проблемы, связанные с задолженностью предприятий", - сказал Путин на совещании с членами правительства в Кремле.
В свою очередь министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что в части создания условий для инвестиций можно было бы применять механизм снижения налога на прибыль для предприятий ОПК.
"Введение инвестиционной налоговой льготы для предприятий этого сектора могло бы позволить дополнительный ресурс сделать возможным. При прибыли примерно в 200 миллиардов - это порядка 40 миллиардов в год - то, что может высвободиться для дополнительных инвестиций", - считает Орешкин.
Путин на совещании назвал одну из причин снижения инфляции
Вчера, 16:52РИА Новости
Путин заявил, что Центробанк подкрутил инфляцию
901303
Обсудить 0
Дмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Путин назвал задачу увеличения темпов роста инвестиций амбициозной
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал не забрасывать отрасли экономики деньгами
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Четыре новых производства откроются на "Танеко" до конца года
Путин на совещании назвал одну из причин снижения инфляции
Путин заявил, что Центробанк подкрутил инфляцию
Лента
новостей
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал главной целью повышение доходов россиян
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил работу Счетной палаты
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкционные списки по Ирану
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский рассказал, каким должен быть сильный лидер
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
Производитель прокомментировал данные о проблемах с SSJ100 в Новом Уренгое
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017
Россия может вложить в горнорудные проекты в Венесуэле миллиард долларов
Гипермаркет Леруа Мерлен
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших иностранных компаний в России
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин поручил подумать о стабилизации цен на целлюлозно-бумажную продукцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
Лента новостейМолния