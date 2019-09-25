Путин поручил Медведеву рассмотреть вопрос о рентабельности предприятий ВПК

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву рассмотреть вопрос о рентабельности предприятий ВПК.
"Мы на комиссии по ВПК говорили о рентабельности предприятий ВПК. Нужно к этому вернуться. Дмитрий Анатольевич, я вас прошу тоже, потому что без решения этого вопроса мы постоянно будем генерить проблемы, связанные с задолженностью предприятий", - сказал Путин на совещании с членами правительства в Кремле.
В свою очередь министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что в части создания условий для инвестиций можно было бы применять механизм снижения налога на прибыль для предприятий ОПК.
"Введение инвестиционной налоговой льготы для предприятий этого сектора могло бы позволить дополнительный ресурс сделать возможным. При прибыли примерно в 200 миллиардов - это порядка 40 миллиардов в год - то, что может высвободиться для дополнительных инвестиций", - считает Орешкин.