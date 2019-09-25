В Иране 40 человек пострадали при сходе с рельсов поезда

ТЕГЕРАН, 25 сен - РИА Новости. Сорок человек пострадали после того, как поезд сошел с рельсов в Иране, сообщает агентство Сорок человек пострадали после того, как поезд сошел с рельсов в Иране, сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.

"Сорок пассажиров поезда Захедан - Тегеран пострадали после того, как он сошел с рельсов, один из вагонов поезда опрокинулся", - сообщил агентству глава отдела по связям с общественностью провинции Систан и Белуджистан (юго-восток Ирана) Джавад Саларзерехи.

Инцидент произошел в среду в районе Курин округа Захедан. По словам Саларзерехи, причиной аварии стало то, что из-за сильного ветра железнодорожные пути были покрыты песком.