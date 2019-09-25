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РИА Новости

В Иране 40 человек пострадали при сходе с рельсов поезда

16:54 25.09.2019 (обновлено: 18:05 25.09.2019)
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© Fotolia / spotmatikphotoПациент в больнице
Пациент в больнице
© Fotolia / spotmatikphoto
Пациент в больнице. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 сен - РИА Новости. Сорок человек пострадали после того, как поезд сошел с рельсов в Иране, сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.
"Сорок пассажиров поезда Захедан - Тегеран пострадали после того, как он сошел с рельсов, один из вагонов поезда опрокинулся", - сообщил агентству глава отдела по связям с общественностью провинции Систан и Белуджистан (юго-восток Ирана) Джавад Саларзерехи.
Инцидент произошел в среду в районе Курин округа Захедан. По словам Саларзерехи, причиной аварии стало то, что из-за сильного ветра железнодорожные пути были покрыты песком.
Он добавил, что все пострадавшие уже в больницах.
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