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РИА Новости

Зеленский заявил о необходимости обновления механизмов ООН

16:43 25.09.2019 (обновлено: 16:44 25.09.2019)
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© REUTERS / Lucas JacksonПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Lucas Jackson
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Киев считает, что мировые правила необходимо пересмотреть, а механизмы ООН - обновить, так как они не работают, заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась 24 сентября и продлится до 30 сентября. По данным офиса украинского президента, глава государства проведет ряд встреч, в том числе с Трампом 25 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 11:51Акценты
Ни слова, ни денег. Какие сюрпризы приготовила Зеленскому Генассамблея ООНЧто-то не сложилось у президента Украины. Хотел выступить на Генассамблее ООН, да в главный зал не попал. Надеялся денег от США получить – тоже не сбылось.
"В конце концов, в этом новом мире наше государство потеряло часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан. Именно поэтому, кто как не Украина имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил", - подчеркнул Зеленский, его выступление транслирует телеканал "Прямой".
Он отметил, что Киев не ставит под сомнение авторитет международных организаций, в частности ООН, но механизм организации не идеален. "Они начинают давать сбой, эти механизмы, а значит требуют обновления", - отметил Зеленский.
"Неужели человечество начало забывать об этих страшных уроках истории (двух мировых войнах – ред.)? Украина о них помнит, и Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир цивилизованным путем и делала шаги на пути к международной безопасности, например, когда отказалась от ядерного потенциала", - сказал Зеленский.
По его словам, на то время ядерный потенциал страны был больше чем у Великобритании, Франции и Китая вместе взятых. Зеленский отметил, что в то время казалось, что строится новый мир, в котором для того, чтобы твое мнение услышали и учли его, а также уважали государство, не нужно ядерное оружие.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Вчера, 16:00Сказано в эфире
Политолог рассказал, зачем была нужна встреча Лаврова и ЗеленскогоВ Нью-Йорке имел место краткий контакт между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил источник. Политолог Павел Салин прокомментировал в эфире радио Sputnik это сообщение.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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Владимир ЗеленскийООНУкраинаВ мире
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