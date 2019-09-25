Зеленский заявил о необходимости обновления механизмов ООН

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Киев считает, что мировые правила необходимо пересмотреть, а механизмы ООН - обновить, так как они не работают, заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась 24 сентября и продлится до 30 сентября. По данным офиса украинского президента, глава государства проведет ряд встреч, в том числе с Трампом 25 сентября.

"В конце концов, в этом новом мире наше государство потеряло часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан. Именно поэтому, кто как не Украина имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил", - подчеркнул Зеленский, его выступление транслирует телеканал " Прямой ".

Он отметил, что Киев не ставит под сомнение авторитет международных организаций, в частности ООН, но механизм организации не идеален. "Они начинают давать сбой, эти механизмы, а значит требуют обновления", - отметил Зеленский.

"Неужели человечество начало забывать об этих страшных уроках истории (двух мировых войнах – ред.)? Украина о них помнит, и Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир цивилизованным путем и делала шаги на пути к международной безопасности, например, когда отказалась от ядерного потенциала", - сказал Зеленский.

По его словам, на то время ядерный потенциал страны был больше чем у Великобритании, Франции и Китая вместе взятых. Зеленский отметил, что в то время казалось, что строится новый мир, в котором для того, чтобы твое мнение услышали и учли его, а также уважали государство, не нужно ядерное оружие.