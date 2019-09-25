Путин поручил выполнить все обращения пострадавших от паводка в Приангарье

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все обращения, которые поступили от граждан, пострадавших от паводка, должны быть позитивно решены, этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время на совещании.

Масштабные наводнения и паводки летом 2019 года привели к гибели людей, прорывам защитных дамб и затоплениям значительного количество домов, а также серьезным разрушениям инфраструктуры. Первое наводнение было зафиксировано в конце июня в Иркутской области. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. В августе начался сильный паводок на Амуре, а в сентябре из-за тайфуна "Линлин" уровень воды в реке снова начал стремительно подниматься. Подтопления уже зафиксированы в 78 населенных пунктах 10 районов.

"Моя последняя поездка в пострадавшие от наводнения районы… была связана с тем, что люди обращались с просьбами, с ходатайствами различного рода. Их оказалось немало - 117 обращений. Я просил тогда своих коллег… каждому взять долю этих обращений для реализации. Я просто уже по опыту знаю, как только внимание к этому ослабевает, так и угасает интерес к выполнению подобных обращений. Хочу обратить ваше внимание, что все они должны быть не просто рассмотрены, а позитивно решены", - сказал Путин в ходе совещания с правительством.