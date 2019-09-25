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РИА Новости

Эксперты предложили разрешить заключенным посещать церкви

16:18 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Следственный изолятор. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экспертный совет по вопросам гражданских и политических прав в ходе заседания подготовил предложения в защиту права заключенных на свободу вероисповедания, согласно которым арестанты могут посещать церкви, говорится на официальном сайте уполномоченного по правам человека в РФ.
"25 сентября состоялось заседание секции по вопросам гражданских (личных) и политических прав и свобод человека и гражданина экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации... Участники секции предложили внести ряд изменений в существующее законодательство, в частности, зафиксировать положение о том, что требования об изоляции в камерах не должны распространяться на порядок проведения религиозных обрядов в церквях и других подобных помещениях. Вторая мера касалась отказа от необходимости заключенного получать специальное разрешение, чтобы встретиться со священнослужителем", - говорится в сообщении.
На встрече подчеркнули, что услуги религиозных культов не должны оплачиваться из средств подозреваемых или обвиняемых, так как оказание духовной помощи — это социальная работа церквей, которая должна быть безвозмездной, уточняется на сайте.
"В завершение секции участники наметили план дальнейшего действия и сроки для введения последующих предложений и возможных путей решения проблемы", - говорится в сообщении.
Как отмечается в аппарате уполномоченного, на заседании экспертного совета присутствовали сотрудники рабочего аппарата уполномоченного, представители религиозных организаций, министерства юстиции РФ, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, министерства внутренних дел и другие эксперты.
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