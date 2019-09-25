Джонсон в третий раз предложит парламенту провести всеобщие выборы

ЛОНДОН, 25 сен – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Британии вновь внесет в парламент предложение о проведении досрочных всеобщих выборов, сообщил, выступая перед депутатами в среду, генпрокурор Джеффри Кокс.

Коксу пришлось ответить в среду на ряд неприятных вопросов. Именно генпрокурор заверил премьера Бориса Джонсона в том, что пророгация (приостановка работы) парламента является законной. После этого премьер попросил королеву объявить пророгацию, которую в минувший вторник судьи Верховного суда единогласно признали незаконной. В среду парламент уже возобновил работу.

В ответ на вопрос коллеги по парламенту о том, не считает ли он, что Джонсон должен уйти в отставку, Кокс сказал: "Могу ли я призвать ее (коллегу – Прим. ред.) тогда принять меры для того, чтобы мы поддержали предложение о выборах, которое будет внесено в палату общин в ближайшее время?"

Джонсон уже дважды предлагал парламенту провести выборы, но оба раза предложение было отвергнуто. Для проведения выборов предложение должно набрать две трети голосов парламентариев в свою поддержку.

Оппозиция опасается, что проведение выборов – часть игры Джонсона, которую премьер ведет для вывода Великобритании из ЕС без соглашения 31 октября.

Представители оппозиции ранее заявляли, что будут обсуждать выборы только после того, как Джонсон договорится с Брюсселем о переносе Brexit. Согласно проведенному в рекордные сроки закону, премьер обязан будет просить ЕС об отсрочке Brexit, если к 19 октября у него на руках не будет нового соглашения.