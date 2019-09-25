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РИА Новости

Джонсон в третий раз предложит парламенту провести всеобщие выборы

16:10 25.09.2019 (обновлено: 16:23 25.09.2019)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 сен – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Британии вновь внесет в парламент предложение о проведении досрочных всеобщих выборов, сообщил, выступая перед депутатами в среду, генпрокурор Джеффри Кокс.
Коксу пришлось ответить в среду на ряд неприятных вопросов. Именно генпрокурор заверил премьера Бориса Джонсона в том, что пророгация (приостановка работы) парламента является законной. После этого премьер попросил королеву объявить пророгацию, которую в минувший вторник судьи Верховного суда единогласно признали незаконной. В среду парламент уже возобновил работу.
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В ответ на вопрос коллеги по парламенту о том, не считает ли он, что Джонсон должен уйти в отставку, Кокс сказал: "Могу ли я призвать ее (коллегу – Прим. ред.) тогда принять меры для того, чтобы мы поддержали предложение о выборах, которое будет внесено в палату общин в ближайшее время?"
Джонсон уже дважды предлагал парламенту провести выборы, но оба раза предложение было отвергнуто. Для проведения выборов предложение должно набрать две трети голосов парламентариев в свою поддержку.
Оппозиция опасается, что проведение выборов – часть игры Джонсона, которую премьер ведет для вывода Великобритании из ЕС без соглашения 31 октября.
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Представители оппозиции ранее заявляли, что будут обсуждать выборы только после того, как Джонсон договорится с Брюсселем о переносе Brexit. Согласно проведенному в рекордные сроки закону, премьер обязан будет просить ЕС об отсрочке Brexit, если к 19 октября у него на руках не будет нового соглашения.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без, причем неясно, как это заявление сочетается с новым законом. Европейский совет 17-18 октября проведет заседание, которое станет, по сути, последней возможностью ЕС и Британии прийти к каким-либо договоренностям до дедлайна Brexit.
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