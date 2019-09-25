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РИА Новости

Мэр Даугавпилса назвал вопрос о госязыке в детсадах "надуманной проблемой"

16:05 25.09.2019
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CC BY 3.0 / alinco_fan / Daugavpils, LatviaУлица в городе Даугавпилс, Латвия
Улица в городе Даугавпилс, Латвия
CC BY 3.0 / alinco_fan / Daugavpils, Latvia
Улица в городе Даугавпилс, Латвия . Архивное фото
РИГА, 25 сен – РИА Новости. Вопрос об обучении на латышском языке в детских садах национальных меньшинств Латвии является "надуманной проблемой" и был актуализирован, чтобы отвлечь внимание от более серьезных тем, заявил журналистам в среду мэр латвийского Даугавпилса Андрей Элксниньш.
Ранее партии правящей коалиции Латвии поддержали предложение национального объединения "Все Латвии" обязать все самоуправления страны обеспечить в каждом муниципальном дошкольном учреждении возможность обучаться на латышском языке, даже если речь идет о дошкольных учреждениях национальных меньшинств. Представители нацобъединения ранее заявляли, что нередко самоуправление рядом с местом жительства может предложить родителям ребенка только место в детском саду, где нет программы на латышском языке. Соответственно, латышская семья должна водить ребенка в сад, который находится далеко от дома, либо платить за частный детсад, либо отдать ребенка в сад, где обучение проходит на русском языке.
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"Как только ежедневно повторяемая мантра "в государстве все в порядке" столкнулась с нехваткой финансирования на зарплаты врачей и педагогов, была "создана" надуманная проблема - вопрос языка в детских садах", - сказал Элксниньш журналистам.
По его словам, с помощью детей легче отвлечь внимание общества от серьезных проблем.
"Это понятно, потому что гораздо легче мучить полуторагодовалых детей, чем объяснять причины, по которым перед формированием правительства врачам было обещано 120 миллионов евро, а после его утверждения не получается собрать больше 50 миллионов", - сказал Элксниньш.
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Он призвал политиков решать другие проблемы - искать деньги на зарплаты врачей, педагогов и детские обеды, оставив детские сады в покое.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, хотя является родным для 40% населения страны. В ряде городов Латвии, включая Ригу, работают муниципальные детские сады, где обучение осуществляется на русском языке.
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