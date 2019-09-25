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РИА Новости

В Китае рассказали о попытках Вашингтона поссорить Москву и Пекин

15:35 25.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. США пытаются рассорить Россию и Китай, но Москва и Пекин не попадутся на эту удочку, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Сегодня США осуществляют двойное сдерживание в отношении Китая и России, а также пытаются рассорить нас, но мы это хорошо видим и мы не попадемся на их удочку. Самая главная причина в том, что у нас имеется прочный фундамент политического взаимного доверия. Мы и дальше будем его укреплять и твердо поддерживать стремление друг друга идти собственным путем развития, а также отстаивать национальные интересы, обеспечивающие суверенитет и безопасность стран", - сказал он.
Глава китайского парламента выразил уверенность, что Москва и Пекин должны вывести на новый уровень сотрудничество в сфере экономики, науки, инноваций, культурного обмена и межрегионального сотрудничества. Он также подчеркнул необходимость прилагать усилия для достижения цели по увеличению товарооборота к 2024 году до уровня 200 миллиардов долларов.
Ли Чжаньшу передал Путину слова приветствия от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив высокую важность российско-китайских отношений. "За последние годы наши отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. Это стало возможным прежде всего благодаря стратегическому руководству и личным усилиям глав двух государств. Председатель КНР Си Цзиньпин и вы - великие политики и стратеги, которые мыслят глобально и широко. Всестороннее развитие наших отношений приносит благо народам двух стран, а также вносит большой вклад в развитие мира и сотрудничества на планете в целом", - сказал глава парламента КНР.
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Он подчеркнул, что Путин и Си Цзиньпин - "целеустремленные лидеры, которые имеют глубокое чувство долга". "Вы не только полностью посвящаете себя своим странам и своему народу, но и несете огромную ответственность по поддержанию мира на планете", - добавил Ли Чжаньшу.
Председатель парламента КНР также указал, что доверительные деловые и личные отношения лидеров России и Китая имеют большое политическое значение. "Китай и Россия являются образцами в выстраивании хороших отношений между державами, между соседями. У нас имеется много общих интересов, жизнь говорит о том, что наша дружба и сотрудничество являются искренними и надежными" - добавил он.
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19 сентября, 11:04Радио Sputnik
В МИД Китая рассказали о дружбе Владимира Путина и Си Цзиньпина
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Ли ЧжаньшуСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
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