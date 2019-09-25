В Китае рассказали о попытках Вашингтона поссорить Москву и Пекин

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. США пытаются рассорить Россию и Китай, но Москва и Пекин не попадутся на эту удочку, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сегодня США осуществляют двойное сдерживание в отношении Китая и России, а также пытаются рассорить нас, но мы это хорошо видим и мы не попадемся на их удочку. Самая главная причина в том, что у нас имеется прочный фундамент политического взаимного доверия. Мы и дальше будем его укреплять и твердо поддерживать стремление друг друга идти собственным путем развития, а также отстаивать национальные интересы, обеспечивающие суверенитет и безопасность стран", - сказал он.

Глава китайского парламента выразил уверенность, что Москва и Пекин должны вывести на новый уровень сотрудничество в сфере экономики, науки, инноваций, культурного обмена и межрегионального сотрудничества. Он также подчеркнул необходимость прилагать усилия для достижения цели по увеличению товарооборота к 2024 году до уровня 200 миллиардов долларов.

Ли Чжаньшу передал Путину слова приветствия от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив высокую важность российско-китайских отношений. "За последние годы наши отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. Это стало возможным прежде всего благодаря стратегическому руководству и личным усилиям глав двух государств. Председатель КНР Си Цзиньпин и вы - великие политики и стратеги, которые мыслят глобально и широко. Всестороннее развитие наших отношений приносит благо народам двух стран, а также вносит большой вклад в развитие мира и сотрудничества на планете в целом", - сказал глава парламента КНР.

Он подчеркнул, что Путин и Си Цзиньпин - "целеустремленные лидеры, которые имеют глубокое чувство долга". "Вы не только полностью посвящаете себя своим странам и своему народу, но и несете огромную ответственность по поддержанию мира на планете", - добавил Ли Чжаньшу.