Аксенов приступил к формированию нового правительства Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что приступил к формированию нового состава правительства республики, ежедневно проводятся встречи и собеседования с потенциальными кандидатами.

Ранее по результатам голосования в крымском парламенте нового созыва Аксенов был избран главой Крыма на второй срок. После чего, согласно конституции Крыма, совет министров сложил свои полномочия. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до назначения нового состава.

"После минувших выборов в республике идет процесс переформатирования всех органов власти, выстраивается новая, более эффективная модель управления … Каждый день провожу встречи и собеседования с кандидатами на должности министров и глав администраций городов и районов, чтобы сформировать эффективное правительство и местные органы власти, минимизировать системные бюрократические проволочки", - написал Аксенов на своей странице в Facebook

По его словам, власть – это, прежде всего, ответственность и профессионализм, наличие моральных качеств и правильных мотивов у претендентов.