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РИА Новости

Аксенов приступил к формированию нового правительства Крыма

15:29 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что приступил к формированию нового состава правительства республики, ежедневно проводятся встречи и собеседования с потенциальными кандидатами.
Ранее по результатам голосования в крымском парламенте нового созыва Аксенов был избран главой Крыма на второй срок. После чего, согласно конституции Крыма, совет министров сложил свои полномочия. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до назначения нового состава.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
20 сентября, 15:29Сказано в эфире
Ганжара: Крым должен стать "витриной" России Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма на следующие пять лет. Как отметил в эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара, властям республики многое удалось сделать, но работы еще предстоит немало.
"После минувших выборов в республике идет процесс переформатирования всех органов власти, выстраивается новая, более эффективная модель управления … Каждый день провожу встречи и собеседования с кандидатами на должности министров и глав администраций городов и районов, чтобы сформировать эффективное правительство и местные органы власти, минимизировать системные бюрократические проволочки", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его словам, власть – это, прежде всего, ответственность и профессионализм, наличие моральных качеств и правильных мотивов у претендентов.
"Наша задача – создать фильтр, не позволяющий людям с сомнительной репутацией, "путающим личную шерсть с государственной", занять должности в органах власти", - подчеркнул Аксенов.
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Сергей Аксенов (политик)КрымПолитика
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