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РИА Новости

Мэр Екатеринбурга прокомментировал данные о деле против своего заместителя

15:21 25.09.2019 (обновлено: 15:22 25.09.2019)
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© Фото : Правительство Свердловской области Александр Высокинский
Александр Высокинский
© Фото : Правительство Свердловской области
Александр Высокинский . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не имеет претензий к своему первому заместителю Александру Ковальчику, который, по данным источника РИА Новости, является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что в отношении Ковальчика возбуждено дело. Он уточнил, что дело находится в производстве Следственного комитета и, по предварительным данным, речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями. В СУСК РФ по Свердловской области от комментариев отказались. Сам Ковальчик заявил, что не знает ни о каком уголовном деле.
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"В настоящее время Александр Анатольевич Ковальчик работает по своему графику, исправно выполняя возложенные функции моего первого заместителя. Правовую оценку дадут соответствующие структуры, а пока можно говорить только о подозрениях по делу почти пятилетней давности. Причем тогда все обвинения в отношении Ковальчика, который не входил в систему муниципальной власти Екатеринбурга, а возглавлял МУП "Водоканал", были сняты, его полностью оправдали", - приводятся в сообщении мэрии слова Высокинского.
Он добавил, что с правовой точки зрения ни у общественности, ни у администрации Екатеринбурга не было сомнений в порядочности руководителя МУП "Водоканал".
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"Подчеркну, что Александр Анатольевич работает в должности первого заместителя главы Екатеринбурга с 24 января 2019 года, никаких претензий у меня к нему нет, он профессионально и ответственно выполняет свои обязанности. Уверен, что органы правопорядка объективно оценят оказавшуюся в их распоряжении информацию", - добавил глава города.
В 2013 году в отношении Ковальчика уже возбуждалось уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и растрате. Тогда он занимал пост гендиректора екатеринбургского МУП "Водоканал". Ущерб от его действий оценивали в 21 миллион рублей. С августа 2013-го по январь 2014 года обвиняемый содержался под стражей. В июле 2015 года Ленинский районный суд оправдал Ковальчика, за ним было признано право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Ковальчик отсудил более 3 миллионов рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности. В январе 2018 года он возглавил областное министерство экономики, а с 24 января 2019 года работает первым заместителем главы Екатеринбурга.
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Александр ВысокинскийСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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