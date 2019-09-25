Мэр Екатеринбурга прокомментировал данные о деле против своего заместителя

"В настоящее время Александр Анатольевич Ковальчик работает по своему графику, исправно выполняя возложенные функции моего первого заместителя. Правовую оценку дадут соответствующие структуры, а пока можно говорить только о подозрениях по делу почти пятилетней давности. Причем тогда все обвинения в отношении Ковальчика, который не входил в систему муниципальной власти Екатеринбурга, а возглавлял МУП "Водоканал", были сняты, его полностью оправдали", - приводятся в сообщении мэрии слова Высокинского.

Он добавил, что с правовой точки зрения ни у общественности, ни у администрации Екатеринбурга не было сомнений в порядочности руководителя МУП "Водоканал".

"Подчеркну, что Александр Анатольевич работает в должности первого заместителя главы Екатеринбурга с 24 января 2019 года, никаких претензий у меня к нему нет, он профессионально и ответственно выполняет свои обязанности. Уверен, что органы правопорядка объективно оценят оказавшуюся в их распоряжении информацию", - добавил глава города.

В 2013 году в отношении Ковальчика уже возбуждалось уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и растрате. Тогда он занимал пост гендиректора екатеринбургского МУП "Водоканал". Ущерб от его действий оценивали в 21 миллион рублей. С августа 2013-го по январь 2014 года обвиняемый содержался под стражей. В июле 2015 года Ленинский районный суд оправдал Ковальчика, за ним было признано право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Ковальчик отсудил более 3 миллионов рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности. В январе 2018 года он возглавил областное министерство экономики, а с 24 января 2019 года работает первым заместителем главы Екатеринбурга.