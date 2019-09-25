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РИА Новости
Союзное государство

Рапота: создание Ржевского мемориала Советскому солдату идет по графику

14:40 25.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГригорий Рапота
Григорий Рапота
© Sputnik / Виктор Толочко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Работы по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату, который должен быть сдан в 2020 году к 75-й годовщине Великой Победы, идут по графику, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, принимающий участие в фестивале "Молодежь за Союзное государство" в Ростове-на-Дону.

"Все идет в графике. К 15 апреля мы должны уже установить памятник. Сейчас идет отлив всех деталей скульптуры. А это в общей сложности около 80 тонн. Всю скульптуру нельзя собрать на месте, потому что она очень большая. Фрагменты будут вывозиться на место. В октябре уже начнется сборка", - сказал Рапота.

Он напомнил, что в конкурсе на право создать центральную скульптуру мемориального комплекса участвовали 27 скульпторов. "Два тура проводилось, победил молодой скульптор из Белгорода", - сказал госсекретарь.
"Сейчас этим проектом занимаются и курируют министерство культуры и Военно-историческое общество. И надо сказать, что они очень жестко контролируют ситуацию. Там ежедневно проходят совещания с участием руководства Минкультуры. Если представить, что это 200 километров от Москвы, то это непростая задача", - добавил он.
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В Ростовской области 23-27 сентября проходит пресс-тур для журналистов Союзного государства. Поездка, организованная Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", приурочена к фестивалю "Молодёжь – за Союзное государство". В программе пресс-тура - посещение основных достопримечательностей Ростовской земли, знакомство с её историей, традициями казачества, обсуждение потенциала интеграционного сотрудничества. В Донском государственном техническом университете участники поездки познакомятся с популярными среди белорусской молодёжи образовательными программами, обсудят вопросы сотрудничества в научной сфере с ректором вуза Бессарионом Месхи. Традиционной для пресс-туров Постоянного Комитета Союзного государства станет встреча с белорусским землячеством области.
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