Рапота: создание Ржевского мемориала Советскому солдату идет по графику

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Работы по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату, который должен быть сдан в 2020 году к 75-й годовщине Великой Победы, идут по графику, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, принимающий участие в фестивале "Молодежь за Союзное государство" в Ростове-на-Дону.

"Все идет в графике. К 15 апреля мы должны уже установить памятник. Сейчас идет отлив всех деталей скульптуры. А это в общей сложности около 80 тонн. Всю скульптуру нельзя собрать на месте, потому что она очень большая. Фрагменты будут вывозиться на место. В октябре уже начнется сборка", - сказал Рапота.

Он напомнил, что в конкурсе на право создать центральную скульптуру мемориального комплекса участвовали 27 скульпторов. "Два тура проводилось, победил молодой скульптор из Белгорода", - сказал госсекретарь.

"Сейчас этим проектом занимаются и курируют министерство культуры и Военно-историческое общество. И надо сказать, что они очень жестко контролируют ситуацию. Там ежедневно проходят совещания с участием руководства Минкультуры. Если представить, что это 200 километров от Москвы, то это непростая задача", - добавил он.