МЧС выявило в России 33 несанкционированных детских лагеря

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Внеплановые проверки выявили в России 33 несанкционированных детских лагеря, из них 16 - палаточного типа, заявил журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Проверки прошли после пожара в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. Как следует из материалов презентации Еникеева, 33 детских лагеря, в том числе 16 палаточных, работали без разрешений. Всего МЧС провело почти 18 тысяч проверок объектов детского отдыха и оздоровления.

"Проведено 17 942 проверки, к ответственности привлечено 816 юридических лиц", - сказал он.

По итогам проверок, заключил Еникеев, устранено почти 15 тысяч нарушений.