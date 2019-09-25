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РИА Новости

МЧС выявило в России 33 несанкционированных детских лагеря

14:37 25.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Внеплановые проверки выявили в России 33 несанкционированных детских лагеря, из них 16 - палаточного типа, заявил журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Проверки прошли после пожара в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. Как следует из материалов презентации Еникеева, 33 детских лагеря, в том числе 16 палаточных, работали без разрешений. Всего МЧС провело почти 18 тысяч проверок объектов детского отдыха и оздоровления.
"Проведено 17 942 проверки, к ответственности привлечено 816 юридических лиц", - сказал он.
По итогам проверок, заключил Еникеев, устранено почти 15 тысяч нарушений.
В ночь на 23 июля в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка.
Сотрудник полиции
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